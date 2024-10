Calé Alencar aborda a relação com o mar em show gratuito no CCBNB

Com repertório inspirado em Fortaleza, Calé Alencar revisita sua relação com o mar e a infância no bairro Mucuripe

O músico Calé Alencar apresenta nesta quarta-feira, 23, o show “Mucuripe, Mares e Marés” no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). O evento gratuito tem início às 20 horas e traz um repertório inspirado na infância do artista e sua relação com o mar. Com ênfase no bairro Mucuripe, de onde Calé guarda suas primeiras lembranças sobre cidade de Fortaleza, o repertório conta com 12 canções autorais, feitas em parceria com nomes como Belchior, Demitri Túlio, Fausto Nilo, João Gilberto e Marta Pinheiro, além da faixa "Beira-Mar", composta por Ednardo.

Com um show realizado em agosto, em homenagem a Paulo Leminski, o espetáculo do dia 23 também faz parte de um ciclo de comemorações. Tendo celebrado 70 anos no dia 20 de outubro, Calé mantém há anos o hábito de fazer shows próximos à data de seu aniversário. “Chegar a 70 voltas em torno do astro-rei é gratificante. Tinha que festejar com música. Creio que seja a melhor maneira de agradecer ao público que me prestigia”, afirma o compositor.

Produzido por Sara Síntique, o espetáculo conta com os instrumentais de Alan Kardec (guitarra e bandolim), Bruno Brasil (flauta transversa), Nilton Fiore (percuteria) e Romualdo Filho (baixo e violão). No show, o artista cearense também divide momentos no palco com seus filhos Clara Dourado e João Calé.