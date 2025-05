Ailton Krenak conversa sobre povos indígenas no MIS Ceará; gratuito

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) abriga até o dia 26 de julho a exposição “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak” , um encontro entre fotografia, ancestralidade e resistência.

Como parte da programação, o MIS promove neste sábado, 17, às 17 horas, uma conversa entre Krenak e Antônia Kanindé, orientadora da Célula de Defesa e Promoção dos Povos Indígenas da Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará.

O bate-papo acontece na sala imersiva do museu e será transmitido ao vivo no painel de LED da praça do MIS, além do canal oficial do museu no YouTube. Interessados devem realizar inscrição nesta terça-feira, 13, em link disponível no site do MIS-CE.

Exposição fotográfica sobre a Amazônia brasileira

A exposição é resultado de uma parceria entre o MIS e o Instituto Tomie Ohtake, de São Paulo, e reúne registros fotográficos marcantes das culturas dos povos Krikati, Gavião, Xavante, Huni Kuin, Yawanawá, Ashaninka e Yanomami.

Os cliques de Nagakura, realizados ao longo de sete viagens que duraram até 40 dias, revelam gestos cotidianos, cantos, corpos e modos de vida de comunidades originárias da Amazônia e do cerrado, compondo um retrato sensível de suas resistências e identidades.