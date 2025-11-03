Teatro Carlos Câmara reabre após mais de 5 anos de portas fechadas

Reabertura de teatro Carlos Câmara no centro de Fortaleza, após mais de 5 anos fechado / Crédito: Divulgação/ Micaela Bezerra

Após cinco anos de portas fechadas, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE) anunciou a reabertura do Teatro Carlos Câmara para esta quarta-feira, 5. A data marca ainda o Dia Nacional da Cultura e o evento promete "promover um grande cortejo cultural e outras atividades". A informação foi repassada para a reportagem do O POVO. Leia no O POVO | Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza



O Instituto Dragão do Mar (IDM) faz a atual gestão compartilhada, com a secretaria vinculada ao Governo do Ceará, integrando a Rede Pública de Espaços Culturais do Ceará (Rece). "O Teatro Carlos Câmara retorna com seu compromisso de democratização da cultura e o fortalecimento da produção artística cearense", explica o material de divulgação enviado à reportagem. O equipamento busca promover a diversidade, com apresentações de teatro, dança, circo, performance, música e exposições. A ideia é se consolidar também como espaço de formação, com residências, cursos e oficinas voltadas a qualificação artística - segundo material enviado para a reportagem. Conforme informações passadas pela Secult, o equipamento recebeu um investimento de quase R$ 565 mil em reformas. Segundo o órgão, serviços de manutenção, requalificação e melhorias estruturais em todos os 2.664 m² de área construída, foram realizadas ao longo do período. O palco tem 110 m² e são 368 assentos distribuídos entre plateias superiores e inferiores.

Nova gestora: Vanéssia Gomes Em junho deste ano, antes mesmo da reabertura do local, a Secult e o IDM anunciaram a atriz e pesquisadora de artes cênicas Vanéssia Gomes como nova gestora do Teatro Carlos Câmara. Vanéssia atuou como coordenadora de ação cultural no Theatro José de Alencar; nac onsultoria da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) junto à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab); integrou o Conselho Nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura (Minc), no Conselho Estadual de Cultura do Ceará e foi vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural do Ceará (CEPC).