Teatro Carlos Câmara reabre após mais de 5 anos de portas fechadas
Após cinco anos de portas fechadas, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE) anunciou a reabertura do Teatro Carlos Câmara para esta quarta-feira, 5. A data marca ainda o Dia Nacional da Cultura e o evento promete "promover um grande cortejo cultural e outras atividades". A informação foi repassada para a reportagem do O POVO.
O Instituto Dragão do Mar (IDM) faz a atual gestão compartilhada, com a secretaria vinculada ao Governo do Ceará, integrando a Rede Pública de Espaços Culturais do Ceará (Rece). "O Teatro Carlos Câmara retorna com seu compromisso de democratização da cultura e o fortalecimento da produção artística cearense", explica o material de divulgação enviado à reportagem.
O equipamento busca promover a diversidade, com apresentações de teatro, dança, circo, performance, música e exposições. A ideia é se consolidar também como espaço de formação, com residências, cursos e oficinas voltadas a qualificação artística - segundo material enviado para a reportagem.
Conforme informações passadas pela Secult, o equipamento recebeu um investimento de quase R$ 565 mil em reformas.
Segundo o órgão, serviços de manutenção, requalificação e melhorias estruturais em todos os 2.664 m² de área construída, foram realizadas ao longo do período. O palco tem 110 m² e são 368 assentos distribuídos entre plateias superiores e inferiores.
Nova gestora: Vanéssia Gomes
Em junho deste ano, antes mesmo da reabertura do local, a Secult e o IDM anunciaram a atriz e pesquisadora de artes cênicas Vanéssia Gomes como nova gestora do Teatro Carlos Câmara.
Vanéssia atuou como coordenadora de ação cultural no Theatro José de Alencar; nac onsultoria da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) junto à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab); integrou o Conselho Nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura (Minc), no Conselho Estadual de Cultura do Ceará e foi vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural do Ceará (CEPC).
Além disso, ela é especialista em Gestão e Políticas Culturais pelo Itaú Cultural/Universidade de Girona, graduada em Ciências Sociaispela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e é formada pelo Curso de Arte Dramática da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Programação de reabertura
A programação inicia às 16 horas com o cortejo cultural, saindo da Praça dos Correios, no Centro de Fortaleza, em direção ao teatro. Artistas, grupos, instituições e a própria comunidade vão se unir para acompanhar a retomada.
Em seguida, Varietés - performances e números circenses conduz o evento no pátio Artur Guedes. O Maracatu entra na sequência.
Na sala de espetáculos, uma grupo de Moita Redonda, Cascavel, apresenta a Orquestra de Barro – Grupo Uirapuru, unindo sonoridades e tradição popular. O grupo MarÉHouse encerra as festividades no pátio.
O Teatro Carlos Câmara e sua importância histórica
O espaço teve sua inauguração em outubro de 1974, no governo César Cals, e era intitulado por "Teatro da Emcetur", em referência a antiga empresa cearense de turismo.
O local teve grande movimentação nas primeiras décadas, mas, em 1994, teve suas portas fechadas por longo período, por falta de manutenção. Apenas em março de 2013, após reformar estrutural, o espaço foi reaberto, recebendo o atual nome de Teatro Carlos Câmara, em homenagem ao teatrólogo Carlos Câmara (1881-1939).
Por meio de ocupações artísticas e culturais, o teatro se manteve ativo até 2020, resultado de chamadas públicas.
A programação presencial foi interrompida em março de 2020, devido à pandemia de covid-19. Atividades virtuais se mantiveram durante o período. Eventos pontuais, como ensaios e gravações, ainda chegaram a ser realizadas no local.
A história do local foi revisitada na série “Raio-X dos Espaços Culturais”, projeto exclusivo da plataforma O POVO+. A reportagem também analisa os desafios e projeções do teatro.
Durante mais de cinco anos fechado para atividades presenciais, o equipamento retorna em 2025 com promessa de promover a cultura no Estado.
Novos planos para equipamento
A Secretaria de Cultura, em material enviado à reportagem, informou que foram realizadas escutas dialogadas, entre julho e outubro, com a comunidade do entorno do teatro, visando promover a pluralidade e participação no equipamento.
Artistas, produtores, técnicos, grupos e coletivos que ocuparam o espaço, além de representantes de universidades e lojistas do entorno, chegaram a ser ouvidos.
Em nova fase, o teatro propõe programação "plural, acessível e conectada", sempre dialogando com a população envolvida.
O espaço terá acesso pelas ruas Dr. João Moreira, 471, e Senador Pompeu, 454, no Centro, oferecendo programações gratuitas e com preços acessíveis, de quinta-feira a domingo.
Reabertura do Teatro Carlos Câmara
Quando: quarta-feira, 5 de novembro, às 16 horas
Onde: Acessos pelas ruas Dr. João Moreira, 471 e Senador Pompeu, 454, centro