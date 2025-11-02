Filme de Guto Parente vence prêmio em festival de Cinema de São Paulo"Morte e Vida Madalena", de Guto Parente vence prêmio especial do júri na 49ª Mostra Internacional de São Paulo
“Morte e Vida Madalena”, novo longa-metragem do cearense Guto Parente, conquistou mais um prêmio na última quinta-feira, 30, na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.
A produção foi laureada com o Especial do Júri no prêmio Prisma Queer. “A Natureza das Coisas Invisíveis”, da brasiliense Rafaela Camelo, levou Melhor Filme Brasileiro na mesma premiação.
O também nacional “Criadas”, de Carol Rodrigues, ganhou Melhor Filme de Ficção Brasileiro no Prêmio do Público.
Além disso, a mostra premiou como melhor filme The President’s Cake, de Hasan Hadi, coprodução entre Iraque, Estados Unidos e Catar. “DJ Ahmet,” de Georgi M. Unkovski, levou um prêmio especial.
Confira a lista completa de vencedores:
- Prêmio do Júri | Melhor Filme – The President’s Cake, de Hasan Hadi (Iraque, EUA, Catar)
- Prêmio Especial do Júri – DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski (Macedônia do Norte, República Tcheca, Sérvia, Croácia)
- Prêmio do Júri | Menção Honrosa – A Luta, de Jose Alayón (Espanha, Colômbia)
- Prêmio do Júri | Melhor Atuação – Doha Ramadan por Feliz Aniversário, de Sarah Goher (Egito)
- Prêmio do Público | Melhor Documentário Brasileiro – Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo (Brasil)
- Prêmio do Público | Melhor Filme de Ficção Brasileiro – Criadas, de Carol Rodrigues (Brasil)
- Prêmio do Público | Melhor Documentário Internacional – Yanuni, de Richard Ladkani (Áustria, Brasil, EUA, Canadá, Alemanha)
- Prêmio do Público | Melhor Filme de Ficção Internacional – Palestina 36, de Annemarie Jacir (Palestina, Reino Unido, França, Dinamarca, Noruega, Catar, Arábia Saudita, Jordânia)
- Prêmio da Crítica | Melhor Filme Internacional – A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr. (Reino Unido, Nigéria)
- Prêmio da Crítica | Melhor Filme Brasileiro – A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (Brasil, Chile)
- Prêmio Brada | Melhor Direção de Arte – Jennifer Anti e Pablo Anti por A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr. (Reino Unido, Nigéria)
- Prêmio Netflix – Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar (Brasil)
- Prêmio Abraccine de Cinema Brasileiro – O Pai e o Pajé, de Iawarete Kaiabi, codirigido por Felipe Tomazelli e Luís Villaça (Brasil)
- Prêmio Projeto Paradiso – Coração das Trevas, de Rogério Nunes (Brasil, França)
- Prêmio Prisma Queer | Melhor Filme Internacional – Queerpanorama, de Jun Li (EUA, Hong Kong, China)
- Prêmio Prisma Queer | Melhor Filme Brasileiro – A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (Brasil, Chile)
- Prêmio Prisma Queer | Especial do Júri – Morte e Vida Madalena, de Guto Parente (Brasil, Portugal)