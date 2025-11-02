Filme de Guto Parente vence prêmio em festival de Cinema de São Paulo

"Morte e Vida Madalena", de Guto Parente vence prêmio especial do júri na 49ª Mostra Internacional de São Paulo

“Morte e Vida Madalena”, novo longa-metragem do cearense Guto Parente, conquistou mais um prêmio na última quinta-feira, 30, na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

A produção foi laureada com o Especial do Júri no prêmio Prisma Queer. “A Natureza das Coisas Invisíveis”, da brasiliense Rafaela Camelo, levou Melhor Filme Brasileiro na mesma premiação.