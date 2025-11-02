Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filme de Guto Parente vence prêmio em festival de Cinema de São Paulo

"Morte e Vida Madalena", de Guto Parente vence prêmio especial do júri na 49ª Mostra Internacional de São Paulo
“Morte e Vida Madalena”, novo longa-metragem do cearense Guto Parente, conquistou mais um prêmio na última quinta-feira, 30, na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

A produção foi laureada com o Especial do Júri no prêmio Prisma Queer. “A Natureza das Coisas Invisíveis”, da brasiliense Rafaela Camelo, levou Melhor Filme Brasileiro na mesma premiação.

O também nacional “Criadas”, de Carol Rodrigues, ganhou Melhor Filme de Ficção Brasileiro no Prêmio do Público.

Além disso, a mostra premiou como melhor filme The President’s Cake, de Hasan Hadi, coprodução entre Iraque, Estados Unidos e Catar. “DJ Ahmet,” de Georgi M. Unkovski, levou um prêmio especial.

Confira a lista completa de vencedores:

  • Prêmio do Júri | Melhor Filme – The President’s Cake, de Hasan Hadi (Iraque, EUA, Catar)
  • Prêmio Especial do Júri – DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski (Macedônia do Norte, República Tcheca, Sérvia, Croácia)
  • Prêmio do Júri | Menção Honrosa – A Luta, de Jose Alayón (Espanha, Colômbia)
  • Prêmio do Júri | Melhor Atuação – Doha Ramadan por Feliz Aniversário, de Sarah Goher (Egito)
  • Prêmio do Público | Melhor Documentário Brasileiro – Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo (Brasil)
  • Prêmio do Público | Melhor Filme de Ficção Brasileiro – Criadas, de Carol Rodrigues (Brasil)
  • Prêmio do Público | Melhor Documentário Internacional – Yanuni, de Richard Ladkani (Áustria, Brasil, EUA, Canadá, Alemanha)
  • Prêmio do Público | Melhor Filme de Ficção Internacional – Palestina 36, de Annemarie Jacir (Palestina, Reino Unido, França, Dinamarca, Noruega, Catar, Arábia Saudita, Jordânia)
  • Prêmio da Crítica | Melhor Filme Internacional – A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr. (Reino Unido, Nigéria)
  • Prêmio da Crítica | Melhor Filme Brasileiro – A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (Brasil, Chile)
  • Prêmio Brada | Melhor Direção de Arte – Jennifer Anti e Pablo Anti por A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr. (Reino Unido, Nigéria)
  • Prêmio Netflix – Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar (Brasil)
  • Prêmio Abraccine de Cinema Brasileiro – O Pai e o Pajé, de Iawarete Kaiabi, codirigido por Felipe Tomazelli e Luís Villaça (Brasil)
  • Prêmio Projeto Paradiso – Coração das Trevas, de Rogério Nunes (Brasil, França)
  • Prêmio Prisma Queer | Melhor Filme Internacional – Queerpanorama, de Jun Li (EUA, Hong Kong, China)
  • Prêmio Prisma Queer | Melhor Filme Brasileiro – A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (Brasil, Chile)
  • Prêmio Prisma Queer | Especial do Júri – Morte e Vida Madalena, de Guto Parente (Brasil, Portugal)

