Exposição que recria cenários de 'Chaves' chega a Fortaleza

Exposição sobre 'Chaves' chega a Fortaleza em comemoração aos 40 anos da estreia do seriado

Seriado mexicano que marcou gerações, " Chaves " teve sua estreia há 40 anos. Em comemoração à data, Fortaleza recebe " Chaves: A Exposição " com 11 cenários que reproduzem a Vila do Chaves, a casa do Seu Madruga e da Dona Florinda , o segundo pátio da Vila e outros locais do seriado.

A mostra ocorre a partir de quarta-feira, 12 de novembro, e fica em cartaz até 1° de fevereiro de 2026, no Shopping RioMar Fortaleza, localizado no bairro Papicu. A pré-venda dos ingressos tem início nesta terça-feira, 4, junto da venda de combos exclusivos. Os ingressos regulares serão disponibilizados após a venda dos combos.

O detalhes de 'Chaves: A Exposição'

Além dos cenários, a exposição traz figurinos dos personagens e roteiros exclusivos da produção. "Chaves: A Exposição" também conta com uma sala dedicada a Roberto Gómez Bolaños, que deu vida tanto à série quanto ao personagem Chaves.

Nesta sala, encontra-se um quadro de Pelé abraçando Chaves, além da replica da escrivaninha e de outros objetos de Chesperito.

O personagem Chapolin Colorado é contemplado na mostra. Em um túnel, o coração de Chapolin, emblema que tomava a tela da TV e o uniforme do personagem, ganha espaço de destaque. No local, a evolução dos uniformes e os vilões do seriado também estão expostos.