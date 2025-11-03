Exposição que recria cenários de 'Chaves' chega a Fortaleza

Exposição que recria cenários de 'Chaves' chega a FortalezaExposição sobre 'Chaves' chega a Fortaleza em comemoração aos 40 anos da estreia do seriado
Seriado mexicano que marcou gerações, "Chaves" teve sua estreia há 40 anos. Em comemoração à data, Fortaleza recebe "Chaves: A Exposição" com 11 cenários que reproduzem a Vila do Chaves, a casa do Seu Madruga e da Dona Florinda, o segundo pátio da Vila e outros locais do seriado.
LEIA TAMBÉM | Retirado do ar depois de 30 anos, seriado "Chaves" deixa lembranças e saudades em milhares de fãs
A mostra ocorre a partir de quarta-feira, 12 de novembro, e fica em cartaz até 1° de fevereiro de 2026, no Shopping RioMar Fortaleza, localizado no bairro Papicu. A pré-venda dos ingressos tem início nesta terça-feira, 4, junto da venda de combos exclusivos. Os ingressos regulares serão disponibilizados após a venda dos combos.
O detalhes de 'Chaves: A Exposição'
Além dos cenários, a exposição traz figurinos dos personagens e roteiros exclusivos da produção. "Chaves: A Exposição" também conta com uma sala dedicada a Roberto Gómez Bolaños, que deu vida tanto à série quanto ao personagem Chaves.
Nesta sala, encontra-se um quadro de Pelé abraçando Chaves, além da replica da escrivaninha e de outros objetos de Chesperito.
O personagem Chapolin Colorado é contemplado na mostra. Em um túnel, o coração de Chapolin, emblema que tomava a tela da TV e o uniforme do personagem, ganha espaço de destaque. No local, a evolução dos uniformes e os vilões do seriado também estão expostos.
Um dos espaços de "Chaves: A Exposição" conta com uma projeção de conteúdos exclusivos do universo do seriado e venda de souvenirs relacionados às produções.
Com recursos de acessibilidade como intérprete de Libras e textos em braile, a mostra tem audioguias com as vozes originais dos dubladores brasileiros dos personagens Seu Madruga e Chiquinha.
A exposição teve estreia em janeiro de 2024 e já passou por cidades de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Chaves: A Exposição
- Quando: de quarta-feira, 12 de novembro, até domingo, 1° de fevereiro de 2026
- Horário de visita: de terça-feira a sexta-feira, das 12h às 20 horas, aos sábados, das 10h às 21 horas e aos domingos e feriados, das 12h às 20 horas
- Onde: Piso L3 do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)
- Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)
Pré-venda de ingressos e combos
- Combo “Livro Diário do Chaves” + ingresso / Quanto: R$ 60
- Combo “Chaves - Copo temático do Chaves” + ingresso / Quanto: R$ 55
- Combo “Chapolin - Copo temático do Chapolin” + ingresso / Quanto: R$ 55
Onde comprar: expochaves.com.br
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente