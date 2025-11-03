Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exposição que recria cenários de 'Chaves' chega a Fortaleza

Exposição que recria cenários de 'Chaves' chega a Fortaleza

Exposição sobre 'Chaves' chega a Fortaleza em comemoração aos 40 anos da estreia do seriado
Seriado mexicano que marcou gerações, "Chaves" teve sua estreia há 40 anos. Em comemoração à data, Fortaleza recebe "Chaves: A Exposição" com 11 cenários que reproduzem a Vila do Chaves, a casa do Seu Madruga e da Dona Florinda, o segundo pátio da Vila e outros locais do seriado.

LEIA TAMBÉM | Retirado do ar depois de 30 anos, seriado "Chaves" deixa lembranças e saudades em milhares de fãs

A mostra ocorre a partir de quarta-feira, 12 de novembro, e fica em cartaz até 1° de fevereiro de 2026, no Shopping RioMar Fortaleza, localizado no bairro Papicu. A pré-venda dos ingressos tem início nesta terça-feira, 4, junto da venda de combos exclusivos. Os ingressos regulares serão disponibilizados após a venda dos combos.

O detalhes de 'Chaves: A Exposição'

Além dos cenários, a exposição traz figurinos dos personagens e roteiros exclusivos da produção. "Chaves: A Exposição" também conta com uma sala dedicada a Roberto Gómez Bolaños, que deu vida tanto à série quanto ao personagem Chaves.

Nesta sala, encontra-se um quadro de Pelé abraçando Chaves, além da replica da escrivaninha e de outros objetos de Chesperito

O personagem Chapolin Colorado é contemplado na mostra. Em um túnel, o coração de Chapolin, emblema que tomava a tela da TV e o uniforme do personagem, ganha espaço de destaque. No local, a evolução dos uniformes e os vilões do seriado também estão expostos.

Um dos espaços de "Chaves: A Exposição" conta com uma projeção de conteúdos exclusivos do universo do seriado e venda de souvenirs relacionados às produções.

Com recursos de acessibilidade como intérprete de Libras e textos em braile, a mostra tem audioguias com as vozes originais dos dubladores brasileiros dos personagens Seu Madruga e Chiquinha.

A exposição teve estreia em janeiro de 2024 e já passou por cidades de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. 

Chaves: A Exposição

  • Quando: de quarta-feira, 12 de novembro, até domingo, 1° de fevereiro de 2026 
  • Horário de visita: de terça-feira a sexta-feira, das 12h às 20 horas, aos sábados, das 10h às 21 horas e aos domingos e feriados, das 12h às 20 horas
  • Onde: Piso L3 do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)
  • Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Pré-venda de ingressos e combos

  • Combo “Livro Diário do Chaves” + ingresso / Quanto: R$ 60
  • Combo “Chaves - Copo temático do Chaves” + ingresso / Quanto: R$ 55
  • Combo “Chapolin - Copo temático do Chapolin” + ingresso / Quanto: R$ 55

Onde comprar: expochaves.com.br

 

  

 

 

