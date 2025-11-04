Phill Veras chega a Fortaleza com show no Teatro Carlos Câmara

O cantor Phill Veras fará show em Fortaleza, no novo Teatro Carlos Câmara / Crédito: Reprodução/ Instagram @phillveras

O cantor Phill Veras fará show no recém reinaugurado Teatro Carlos Câmara, em Fortaleza, na quinta-feira, 13, às 19h30min. A informação foi confirmada ao O POVO pela gestora do teatro, Vanéssia Gomes, em entrevista exclusiva. Leia no O POVO+ | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio



Quem é Phill Veras Phill Veras é de São Luís, do Maranhão, e desde os 14 anos compõe suas melodias. Com dois EPs - “Já Vou Tarde” (2013) e “A estrada” (2013) - e mais cinco álbuns com músicas autorais, ele é reconhecido como um representante da nova MPB e já se apresentou no Rock in Rio. Seus discos autorais são “Valsa e Vapor” (2012), “Gaveta” (2013), “Carpete” (2014), “Alma” (2018) e o mais recente “Atalho” (2021). Leia no O POVO | Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza

