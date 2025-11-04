Phill Veras chega a Fortaleza com show no Teatro Carlos Câmara

Phill Veras chega a Fortaleza com show no Teatro Carlos CâmaraOs ingressos para a apresentação já estão disponíveis através do sympla, custando R$ 60 a meia entrada, R$ 70 o ingresso solidário e R$ 120 a inteira
O cantor Phill Veras fará show no recém reinaugurado Teatro Carlos Câmara, em Fortaleza, na quinta-feira, 13, às 19h30min. A informação foi confirmada ao O POVO pela gestora do teatro, Vanéssia Gomes, em entrevista exclusiva.
A apresentação acontece uma semana após a reabertura do Teatro Carlos Câmara, que estava fechado a pelo menos 5 anos, após problemas de manutenção.
O show integra o calendário de turnês em 2025 do artista, que conta com 12 apresentações pelo País. Teresina (14/11), São Luís (16/11) e Brasília (27/11) finalizam o calendário do compositor maranhense.
Esta turnê segue a proposta de convidar o público uma experiência intimista. Já o repertório conta com sucessos como “Sorriso Ao Sono”, “Me Leva”, “Pode Vir Comigo”, entre outras. Além das composições já conhecidas, o show mescla também os novos trabalhos de Veras.
Quem é Phill Veras
Phill Veras é de São Luís, do Maranhão, e desde os 14 anos compõe suas melodias. Com dois EPs - “Já Vou Tarde” (2013) e “A estrada” (2013) - e mais cinco álbuns com músicas autorais, ele é reconhecido como um representante da nova MPB e já se apresentou no Rock in Rio.
Seus discos autorais são “Valsa e Vapor” (2012), “Gaveta” (2013), “Carpete” (2014), “Alma” (2018) e o mais recente “Atalho” (2021).
Ingressos disponíveis
Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis através do sympla e na bilheteria presencial - após reinauguração do teatro, marcado para esta quarta-feira, 4.
Dividido entre plateia superior e térreo, os ingressos estão custando R$ 60 a meia entrada, R$ 70 o ingresso solidário e R$ 120 a inteira, com os mesmo valores para as duas categorias.
Phill Veras e Banda
- Quando: quinta-feira, 13, às 19h30min
- Onde: Teatro Carlos Câmara (acesso pelas ruas Dr. João Moreira, 471, e Senador Pompeu, 454 - Centro)
- Quanto: R$60 (meia), R$70 (ingresso solidário) e R$120 (inteira). À venda no Sympla e bilheteria presencial
- Mais informações: @phillveras