Secult anuncia Vanéssia Gomes como gestora do Teatro Carlos Câmara

Vanéssia Gomes foi anunciada na noite desta segunda-feira, 30, como gestora do Teatro Carlos Câmara pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará) e pelo Instituto Dragão do Mar (IDM)

O comunicado foi feito na noite desta segunda-feira, 30, pelos perfis oficiais da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) e pelo Instituto Dragão do Mar (IDM).

A atriz e pesquisadora de artes cênicas Vanéssia Gomes foi anunciada como nova gestora do Teatro Carlos Câmara , equipamento do Estado do Ceará com reinauguração prevista para o segundo semestre de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A gestora assume o cargo antes mesmo da reinauguração do teatro, que terá programações de encontros com artistas, grupos e fóruns culturais ao longo do mês, a fim de reunir um coletivo para a construção de diretrizes do equipamento.

Relembre | Secult-CE confirma reforma do Teatro Carlos Câmara para setembro de 2023

Vanéssia Gomes: qual a formação da gestora do Teatro Carlos Câmara?

Anteriormente, Vanéssia atuou como coordenadora de ação cultural no Theatro José de Alencar; na consultoria da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) junto à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab); integrou o Conselho Nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura (Minc), no Conselho Estadual de Cultura do Ceará e foi vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural do Ceará (CEPC).

Relacionado | Teatro Carlos Câmara: o futuro incerto à espera de (re)soluções