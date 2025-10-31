Guns N’ Roses retorna ao Brasil em abril de 2026 para festival

Guns N’ Roses será atração principal do Monsters of Rock 2026 / Crédito: Reprodução/Instagram @gunsnroses

O Guns N’ Roses ainda não encerrou sua turnê atual pelo Brasil, mas já confirmou o retorno ao país para o próximo ano. A banda de Axl Rose, Slash e Duff McKagan será a principal atração do Monsters of Rock 2026, marcado para o dia 4 de abril, em São Paulo. O local do evento ainda não foi divulgado.

Monsters of Rock 2026 terá show de Guns N' Roses A notícia foi confirmada pela Mercury Concerts, produtora responsável pelo festival. Esta será a nona edição do Monsters of Rock no Brasil, e a primeira a contar com o grupo americano de hard rock. A lista completa de atrações e os detalhes sobre a venda de ingressos devem ser anunciados nos próximos meses. O Guns N' Roses segue com apresentações no País até o início de novembro. Após shows em Florianópolis, São Paulo e Curitiba, o grupo se apresenta em Cuiabá nesta sexta, 31, e encerra a passagem nacional em Brasília, no domingo, 2.