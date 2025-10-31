Guns N’ Roses retorna ao Brasil em abril de 2026 para festival

Guns N’ Roses retorna ao Brasil em abril de 2026 para festivalProdutora confirma Guns N’ Roses como destaque da nona edição do festival "Monsters of Rock", que ocorre em São Paulo em abril de 2026
O Guns N’ Roses ainda não encerrou sua turnê atual pelo Brasil, mas já confirmou o retorno ao país para o próximo ano.
A banda de Axl Rose, Slash e Duff McKagan será a principal atração do Monsters of Rock 2026, marcado para o dia 4 de abril, em São Paulo. O local do evento ainda não foi divulgado.
Monsters of Rock 2026 terá show de Guns N’ Roses
A notícia foi confirmada pela Mercury Concerts, produtora responsável pelo festival. Esta será a nona edição do Monsters of Rock no Brasil, e a primeira a contar com o grupo americano de hard rock.
A lista completa de atrações e os detalhes sobre a venda de ingressos devem ser anunciados nos próximos meses.
O Guns N’ Roses segue com apresentações no País até o início de novembro. Após shows em Florianópolis, São Paulo e Curitiba, o grupo se apresenta em Cuiabá nesta sexta, 31, e encerra a passagem nacional em Brasília, no domingo, 2.
A turnê marca também a estreia do baterista Isaac Carpenter, que substitui Frank Ferrer, integrante da banda por 19 anos.
O Monsters of Rock é um dos festivais mais tradicionais do gênero no Brasil. Criado em 1994, o evento já recebeu nomes como Kiss, Iron Maiden, Black Sabbath, Aerosmith, Scorpions e Judas Priest.
A edição de 2025, comemorativa pelos 30 anos do festival, levou 50 mil pessoas ao Allianz Parque e teve Scorpions e Judas Priest como atrações principais.