Teatro em Fortaleza: Confira a programação deste fim de semana

Teatro em Fortaleza: Confira a programação deste fim de semanaDo infantil ao adulto. O Vida&Arte separou uma lista de peças de teatro em cartaz em Fortaleza neste fim de semana; confira
Com opções diversas que agradam públicos de todas as idades, a cena teatral de Fortaleza está preparada para o final de semana em diferentes espaços.
Pensando nisso, o Vida&Arte separou uma lista de espetáculos para aproveitar de sexta-feira, 24, a domingo, 26.
A sexta-feira, 24, já começa com as apresentações do espetáculo “Espera Para Ver”, no anexo Cena do Theatro José de Alencar. O trabalho também conta com sessão extra no sábado, 25.
A produção é o trabalho de conclusão do curso-residência Dramaturgias em Dança e conta com orientação dramatúrgica e cênica das artistas-professoras Rosa Ana Fernandes e Thereza Rocha.
Ainda na sexta, o público pode conferir as apresentações do XXXI Sarau Teatro de Expressões, onde artes cênicas se unem à música, exposição, dança, poesia e literatura no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno.
Enquanto isso, no teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste, o coletivo Teatro Máquina apresenta “Diga que você está de acordo!”. A peça, ambientada na Primeira Guerra Mundial, acompanha quatro homens que tentam chegar a um consenso.
Entre as opções para a criançada está o espetáculo “Brujas”, que retrata a jornada de uma criança que enfrenta seus medos durante uma aventura mágica inspirada na cultura popular brasileira.
Ainda sob uma atmosfera mágica, no sábado, 25, o grupo Abre Alas apresenta o clássico "O Mágico de Oz", que conta a história da menina Dorothy e o seu caminho até o governante da cidade das esmeraldas.
No mesmo dia, o teatro Celina Queiroz recebe a peça “O Mundo ao Contrário”, que mistura poesia e música sob a estética da pop art, com a proposta de lembrar que a vida pode ter pausas para viver a imaginação.
Confira programação teatral
Espera Pra Ver
- Quando: sexta-feira, 24; sábado, 25 às 18h30min
- Onde: Sala de Teatro Nadir Papi Saboya - Cena TJA (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Quanto: Gratuito. Retirada de senhas na bilheteria, a partir das 17 horas
- Instagram: @tja.theatrojosedealencar
XXXI Sarau Teatro de Expressões
- Quando: sexta-feira, 24, às 19 horas
- Onde: Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Av. da Universidade, 2210 - Benfica)
- Gratuito; entrada mediante à 1kg de alimento
- Instagram: @teatrodeexpressoes e @tupaufc
Diga que você está de acordo!
- Quando: sexta-feira, 24 às 20 horas
- Onde: CCBNB Fortaleza (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)
- Gratuito. Retirada pelo outgo
- Instagram: @teatromaquina
Brujas
- Quando: sábado, 25 às 17 horas
- Onde: CCBNB Fortaleza (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)
- Gratuito. Retirada pelo outgo
- Instagram: @coletivomiudodeteatro
Mágico de Oz
- Quando: sábado, 25 às 17 horas
- Onde: Avenida Shopping – 3º piso (Avenida Dom Luís, 300 - Aldeota)
- Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
- Instagram: @grupoabrealas
O Mundo ao Contrário
- Quando: sábado, 25, e domingo, 26, às 17 horas
- Onde: Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)
- Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
- Instagram: @gmirante.teatro