Os Donos do Jogo: Diretor revela bastidores da série da Netflix

Nova série da Netflix, "Os Donos do Jogo" cria universo ficcional para falar sobre o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro / Crédito: Netflix/Divulgação

Lançada na Netflix na última quarta-feira, 29, “Os Donos do Jogo” ocupa o topo do ranking de séries mais assistidas na plataforma no Brasil. A obra tem ganhado destaque por abordar, a partir da ficção, o universo do Jogo do Bicho. Com criação de Heitor Dhalia ("DNA do Crime"), Bruno Passeri e Bernardo Barcellos, a produção reúne estrelas como André Lamoglia, Chico Diaz, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã. O enredo apresenta disputas pelo comando do crime no ramo dos jogos de azar.

Em entrevista ao O POVO, o diretor Heitor Dhalia pontuou o contexto de criação da série, a escolha do elenco e como o Jogo do Bicho se tornou, em sua avaliação, a "máfia brasileira". O POVO - Qual foi o contexto de desenvolvimento da série? Por que o interesse em falar sobre o Jogo do Bicho? Heitor Dhalia - Em 2022, estava no Rio de Janeiro filmando outra série. Comecei a pensar na segurança pública do Rio de Janeiro. Lembrei do Jogo do Bicho e fiquei curioso. Era na época em que estava tendo a discussão da legalização dos cassinos. Pensei: como está o universo do Jogo do Bicho hoje? Porque a nossa memória e a representação no audiovisual estão muito presas há 40 anos. Muitas pessoas se lembram da época da prisão da cúpula dos bicheiros antigos. Refleti sobre o cenário atualmente. Veio esse insight de fazer uma releitura desse universo a partir da discussão sobre a legalização do jogo e entender como estavam os atores desse universo hoje. Essa foi a ideia inicial.

O POVO - O que veio depois? Heitor Dhalia - Começamos uma pesquisa para entender o universo real e nos deparamos com as guerras de sucessão interna das famílias, que automaticamente geraram guerras entre territórios também. Porque, quando você começa a ruir uma estrutura de poder em uma família, abre espaço e vulnerabilidade para ataques ou disputas. Entendemos essa pesquisa e vimos que o tema estava muito atual e mais rico do que havíamos imaginado. Depois veio o processo de desenvolvimento. E, quando fomos para a produção, descobrimos mais coisas ainda, entendendo que esse universo havia passado por uma transformação radical. São outros agentes, outro dinheiro, toda uma nova geração, os “nepo-babies”. Compreendemos que esse universo estava com outra cara. Nossa ideia foi trazer essa história para a tela e atualizar o debate sobre um tema tão querido do audiovisual brasileiro — e do País mesmo. O POVO - Interessante você ter mencionado as discussões sobre a legalização dos cassinos e como houve atualizações nos jogos de azar. Hoje, há discussões sobre as bets, e a série traz à tona esse assunto. Como foi o processo de pesquisa para apresentar essas discussões para também incluir as bets e o envolvimento do poder político?

Heitor - A primeira coisa que fazemos ao entrar em um novo universo é uma pesquisa ampla — teórica, com livros, jornalismo, material do audiovisual… Em um segundo momento, falamos com consultores, pessoas que têm ligação com esse universo, seja do crime, da contravenção ou da polícia, do combate. A primeira transformação do Jogo do Bicho aconteceu lá atrás, com a chegada das maquininhas no Brasil. Antigamente, o Jogo do Bicho era só escrito. É uma grande história, aliás, ainda não contada: a chegada das maquininhas no Brasil. Foi uma loucura. Elas vieram por acaso: era coisa de fliperama, pessoas que importavam do Japão, e começaram a trazer. Heitor Dhalia é diretor da série "Os Donos do Jogo", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação O POVO - Como foi esse impacto da chegada das maquininhas?

Heitor - Em certa hora alguém falou: “Espera, isso é jogo (de azar), não é?”. No começo, a cúpula do Bicho não tomou as maquininhas, porque acharam que não era importante, era bobagem. Quando viram que estava dando uma fortuna, falaram: “Isso aqui é da gente também. Tudo que é jogo é nosso”, porque o Jogo do Bicho é, digamos, um guarda-chuva que engloba todas as apostas de azar. Então, sempre é esse ciclo: legaliza, depois proíbe, e assim vai, a partir dos impactos que causa na sociedade. Começamos a entender isso conversando com pessoas reais que participaram dessas histórias. O que estava acontecendo nesse universo? Como são os lucros, como as coisas de fato acontecem? O POVO - E qual foi o próximo passo? Heitor - Chegamos, obviamente, às bets. Em princípio, também como as maquininhas, foi algo que chegou despercebido — ou nem tanto, porque eram empresas internacionais. Causou um imenso prejuízo ao Jogo do Bicho. Perderam faturamento no Bicho escrito, nas máquinas, e depois começaram a se movimentar em direção a essa atualização que são as bets. Tudo isso foi aparecendo na pesquisa. Quando conversávamos com pessoas e líamos materiais, fomos entendendo completamente esse universo — primeiro na fase de roteiro, depois na fase de produção. Quando você mergulha, começa a receber muita informação dele, de todo lado. Você se depara com uma coisa, com outra, e vai construindo seu quebra-cabeça, entendendo melhor as engrenagens por trás desse negócio. Foi isso que a gente foi fazendo. Só que esse ponto de partida real foi apenas a base para construirmos o nosso universo, com as nossas famílias. É uma história de ficção. Ela se baseia em um universo real, mas não conta nenhuma história real. Nenhum personagem da série existe. Criamos nossas famílias: a família Moraes, com o Profeta em sua coroação e ascensão; a família Guerra, na disputa sucessória interna entre as irmãs; e a família Fernandes, que representa a cúpula mais tradicional, trazendo um pouco da velha guarda do Bicho. Construímos, a partir das informações e das pesquisas, um mundo ficcional próprio tentando desvendar com as liberdades que a ficção oferece.