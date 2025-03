Após 19 anos, baterista Frank Ferrer deixa banda Guns N' Roses

Desde 2006, Ferrer toca na banda, assim ele se tornou o baterista mais longevo do grupo. Além disso, fez parte dos grupos T he Psychedelic Furs, Love Spit Love e The Beautiful .

“O Guns N' Roses anuncia a saída amigável de Frank Ferrer. A banda agradece a Frank por sua amizade, criatividade e presença robusta ao longo dos últimos 19 anos e deseja sucesso no próximo capítulo de sua jornada musical”, destaca a nota.

De acordo com a nota, o último show do artista com a banda aconteceu em 2023. “Frank se juntou inicialmente ao GN'R durante um show em junho de 2006, ajudando a estabelecer a seção rítmica durante as turnês seguintes, incluindo as iniciativas recentes, trazendo o trio reunido com Axl Rose, Slash e Duff McKagan. Seu último show com a banda aconteceu em 5 de novembro de 2023, no México”, concluiu.

Apesar do anúncio, ainda não foi divulgado o responsável por ocupar o cargo futuramente. O grupo retorna aos palcos em maio, para uma turnê pela Ásia. Se estendendo até julho, eles circularam pela Europa com Rival Sons, Public Enemy e Sex Pistols.