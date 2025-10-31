William Bonner se despede no Jornal Nacional; relembre momentos

William Bonner deixa apresentação do Jornal Nacional e irá se juntar ao Globo Repórter / Crédito: TV Globo/Divulgação

Quase três décadas após ter assumido a apresentação do Jornal Nacional em 1996, William Bonner se despede da bancada nesta sexta-feira, 31. A edição marca a última vez que o jornalista irá apresentar o programa, cujo comando será assumido por Renata Vasconcellos e César Tralli a partir da segunda-feira, 1º.

“Uma boa notícia me faz substituir William Bonner. Nasceram hoje os filhos dele e de Fátima Bernardes. Os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz e a mãe passam bem, em um dia de alegria para todos nós. Boa noite", disse. Aplausos para Tim Lopes no Jornal Nacional Em 2002, durante a cobertura da morte do jornalista Tim Lopes, assassinado em junho daquele ano, houve um momento de comoção após uma reportagem investigativa sobre o tráfico no Rio de Janeiro. Nele, Bonner mudou seu tradicional “boa noite” em um gesto de homenagem a Tim Lopes e fez um discurso no lugar:

“Tim, você sabe que em dias tristes como o de hoje, nós costumamos evitar o 'Boa Noite', deixando que o silêncio dos estúdios mostre toda a eloquência da nossa dor. Mas hoje decidimos fazer diferente. [...] Em vez do silêncio, o nosso aplauso" , disse ao término daquela edição. No encerramento, toda a equipe estava de pé aplaudindo a coragem de Tim Lopes, assassinado por Elias Maluco durante uma reportagem sob disfarce. William Bonner em Juazeiro do Norte No dia 29 de agosto de 2006, Bonner ancorou o telejornal na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Naquele ano de eleições, a Globo exibia o projeto “Caravana JN” que passou por várias cidades do país.

Juazeiro do Norte, em específico, foi uma das cidades que o jornalista lembra com carinho, como disse em entrevista ao Conversa com Bial. Em 2006, Jornal Nacional foi apresentado remotamente de diversas cidades do Brasil Crédito: Divulgação/Globo “Eram milhares e milhares de pessoas felizes de estarem lá, celebrando o 'padim Ciço’ e a Caravana JN. Eu tenho na minha sala uma foto aos pés de Padre Cícero”, disse.