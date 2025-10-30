Sydney Sweeney vai estrelar filme ambientado no Rio de Janeiro

Filme "That Man From Rio" se passa no Rio de Janeiro e deve ter Sydney Sweeney no papel de protagonista

A produtora Apple Original Films está desenvolvendo uma nova versão do filme francês " That Man From Rio " ("O Homem do Rio"), lançado em 1964. O filme, que se passa no Rio de Janeiro, é estrelado por Sydney Sweeney . As informações foram divulgadas pelo portal Deadline.

Com direção de Justin Lin, que assina cinco filmes da franquia "Velozes e Furiosos", a nova produção também conta com a atriz protagonista na produção executiva.

Na trama original, "That Man From Rio" conta a história da perseguição de Adrien (Jean-Paul Belmondo) aos sequestradores de sua namorada, Agnés Villermosa (Françoise Dorléac), em busca de resgatá-la. No encalço dos sequestradores, os personagens acabam indo parar no Rio de Janeiro.

"That Man From Rio"

Lin e Kevin Walsh, indicado ao Oscar em 2017 por "Manchester by the Sea", também assinam a produção do filme por meio de suas respectivas produtoras, Perfect Storm Entertainment e The Walsh Company. Também envolvido na produção, Chase Palmer assina o roteiro do remake.

O portal Deadline publicou que Walsh vinha tentando adquirir os direitos autorais por ser fã do longa-metragem. O produtor e a atriz Sydney Sweeney também trabalharam juntos no filme "Echo Valley", disponível na Apple TV.