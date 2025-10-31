Ex-atriz da Globo com deficiência denuncia preconceito na TV

Ex-atriz da Globo com deficiência denuncia preconceito na TVDanieli Haloten, de "Caras e Bocas", disse que parte da produção rejeitava sua presença e criticava o uso do cão-guia
De protagonista na TV a servidora pública na Justiça do Trabalho, Danieli Haloten transformou sua trajetória em um exemplo de reinvenção e resistência.
Primeira atriz com deficiência visual a conquistar um papel de destaque em uma novela da Globo, ela hoje dedica sua carreira à defesa da inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência, uma causa que começou diante das câmeras e continua nos tribunais.
Leia Também | Os Donos do Jogo: Diretor revela bastidores da série da Netflix
Danieli ficou nacionalmente conhecida em “Caras e Bocas” (2009–2010), ao interpretar Anita, personagem criada especialmente para ela pelo autor Walcyr Carrasco.
Na trama, Anita era uma jovem cega que enfrentava o preconceito para viver seu amor com Anselmo (Wagner Santisteban). O papel marcou época, e também revelou bastidores menos inspiradores do que o público via na tela.
Em entrevista recente à Revista Caras, Danieli relembrou os desafios de trabalhar em um ambiente nem sempre receptivo.
“A maioria dos atores me tratava muito bem, mas o pessoal da produção não queria que eu estivesse ali”, contou.
Segundo ela, houve até reclamações sobre seu cão-guia, o que tornava o clima nos estúdios desconfortável.
“Os maus-tratos vinham mais de quem trabalhava nos bastidores: produtores, cabeleireiros e maquiadores”, relatou.
Apesar da repercussão positiva, a atriz encontrou resistência para voltar às telas
“Sempre me falavam: ‘Mas você já fez personagem cega’, ‘Já teve uma personagem cega na última novela’”, lembrou.
A limitação imposta pelo mercado, que parecia incapaz de enxergá-la além da deficiência, acabou a afastando da atuação.
Natural do Paraná e formada em Jornalismo, Danieli decidiu então mudar o roteiro da própria vida. Formou-se em Direito e, hoje aos 45 anos, atua como conciliadora do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina (TRT-SC).
“Hoje não consigo me ver fora do meio jurídico”, escreveu nas redes sociais, onde costuma publicar conteúdos voltados à inclusão e à conscientização sobre a deficiência visual.
Com a reprise de "Caras e Bocas" no canal Globoplay Novelas, Danieli revisitou aquele período com certo distanciamento.
“É estranho, porque sei que era eu lá. Mas parece que foi em outra vida, outro universo. Aquela Danieli faz parte de mim, mas não sou eu”, refletiu.
Mesmo longe da TV, ela segue movida por uma missão semelhante: provocar mudanças e ampliar a visibilidade das pessoas com deficiência.
“A única semelhança entre as duas Danielis é o medo de me esforçar ao máximo para fazer um bom trabalho e não me darem as oportunidades que preciso para crescer na carreira”, escreveu em seu perfil no Instagram.