Ex-atriz da Globo com deficiência denuncia preconceito na TV

De protagonista na TV a servidora pública na Justiça do Trabalho, Danieli Haloten transformou sua trajetória em um exemplo de reinvenção e resistência. Primeira atriz com deficiência visual a conquistar um papel de destaque em uma novela da Globo, ela hoje dedica sua carreira à defesa da inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência, uma causa que começou diante das câmeras e continua nos tribunais.



Danieli ficou nacionalmente conhecida em "Caras e Bocas" (2009–2010), ao interpretar Anita, personagem criada especialmente para ela pelo autor Walcyr Carrasco. Na trama, Anita era uma jovem cega que enfrentava o preconceito para viver seu amor com Anselmo (Wagner Santisteban). O papel marcou época, e também revelou bastidores menos inspiradores do que o público via na tela. Em entrevista recente à Revista Caras, Danieli relembrou os desafios de trabalhar em um ambiente nem sempre receptivo.

“A maioria dos atores me tratava muito bem, mas o pessoal da produção não queria que eu estivesse ali”, contou. Segundo ela, houve até reclamações sobre seu cão-guia, o que tornava o clima nos estúdios desconfortável. “Os maus-tratos vinham mais de quem trabalhava nos bastidores: produtores, cabeleireiros e maquiadores”, relatou.

Apesar da repercussão positiva, a atriz encontrou resistência para voltar às telas "Sempre me falavam: 'Mas você já fez personagem cega', 'Já teve uma personagem cega na última novela'", lembrou. A limitação imposta pelo mercado, que parecia incapaz de enxergá-la além da deficiência, acabou a afastando da atuação.