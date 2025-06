Guns N’ Roses retorna ao Brasil para shows em outubro; veja datas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Trazendo a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, a banda chega à América Latina a partir do mês de outubro, com apresentações na Argentina, Chile, Colômbia e outros países além do Brasil.

Atualmente formado por Axl Rose, Slash, Duff McKagan e Isaac Carpenter, a banda, dona de sucessos que marcaram gerações desde a década de 1980 – como “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “Welcome to the Jungle” e “Paradise City” – retorna ao Brasil após shows em 2022.

A venda geral dos ingressos para os cinco shows do Guns N’ Roses no Brasil tem início na próxima semana.