Ozzy Osbourne: fatos e mentiras nas polêmicas do vocalista do Black Sabbath

Saiba o que é fato nas polêmicas de Ozzy Osbourne.



Polêmicas de Ozzy Osbourne: vocalista comia morcegos?

Um acontecimento envolvendo um morcego no show do Black Sabbath em Iowa (EUA), em 1982, tornou-se um dos marcos da história do rock. Em 1982, um fã da banda jogou um morcego no palco.

Ozzy era conhecido por atos selvagens e mordia as cabeças de animais de brinquedo. Então, quando viu o animal, ele achou que era de brinquedo e deu uma mordida na cabeça do bicho. Mas tratava-se de um animal de verdade, e ele acabou engolindo um pouco de sangue e pedaços do morcego.

Ozzy foi levado às pressas para o hospital e precisou tomar vacinas contra raiva - doença que pode ser transmitida por morcegos. O episódio fez com que se espalhasse o boato de que o britânico tinha um hábito de comer morcegos e a história o perseguiu desde então.