Tiny Desk Brasil lança novo show nesta terça, 21; saiba com quem

Tiny Desk Brasil lança novo show nesta terça, 21; saiba com quemProjeto musical que nasceu nos Estados Unidos iniciou uma temporada dedicada aos artistas brasileiros. O cantor Péricles é a atração do terceiro episódio
O Tiny Desk Brasil lançou seu terceiro episódio nesta terça-feira, 21 de outubro, às 11 horas. O convidado é o cantor e compositor Péricles.
O encontro inédito entre os artistas da cena experimental dá continuidade à versão brasileira do projeto. Na mesma proposta da versão original, o Tiny Desk lança foco na música, convidando artistas underground e mainstream para o mesmo formato intimista, ao vivo e sem edição ou grandes produções.
A temporada brasileira estreou com o pernambucano João Gomes no dia 7 de outubro. Acompanhado de uma banda formada especialmente para a apresentação, o cantor fez um show com alguns hits e outras faixas menos conhecidas em sua voz, como a releitura de "Deusa de Itamaracá".
O episódio anterior, 14 de outubro, contou com a presença da banda de jazz Metá Metá, formada por Kiko Dinucci, Juçara Marçal e Thiago França, e do cantor e compositor Negro Leo.
Conheça mais do convidado do projeto:
Nascido em Santo André, São Paulo, Péricles Aparecido Fonseca de Faria, Péricles, é um cantor e compositor de samba e pagode. Ex-integrante do Exaltasamba, grupo que fundou e permaneceu por 25 anos, Péricles assumiu a carreira solo a partir de 2012.
Com mais de três décadas de história na música, "Pericão", apelido que ganhou ao participar de uma campanha publicitária, é hoje um dos principais nomes do samba e do pagode. Entre os sucessos de Péricles, destacam-se as faixas "Linda Voz", "Sinais" e "Tá Vendo Aquela Lua".
Em 2019, Péricles foi indicado ao Grammy Latino. O albúm "Em Sua Direção", lançado em 2018, foi indicado na categoria de Melhor Albúm de Samba/Pagode.
O que é o Tiny Desk?
A versão brasileira do Tiny Desk Concerts estreou na terça-feira, 7 de outubro. O formato americano consisteem apresentações musicais intimistas em um cenário pequeno e aconchegante, composto por estantes lotadas de livros e abarrotado de itens decorativos, sem as firulas dos grandes palcos.
Os artistas cantam acompanhados de uma banda e não usam retorno. Ou seja, eles se apresentam sem o ponto que permite ouvirem a si mesmos para sincronizar o canto e os instrumentos. Além disso, o microfone não amplifica a voz nem o som dos instrumentos.
As apresentações ocorrem diante de uma plateia reduzida, que fica na mesma altura do artista, separado apenas por uma mesa. Após a gravação e edição, o show é publicado no YouTube sem que haja correções para além da mixagem de som.
Vjea curiosidades sobre o Tiny Desk
- Diversos brasileiros já foram convidados para o Tiny Desk Concerts, nos Estados Unidos. Liniker e os Caramelows (2018), Seu Jorge (2020), Rodrigo Amarante (2014), Luedji Luna (2021) e Milton Nascimento (2024) são alguns dos artistas do Brasil que já passaram pela experiência.
- Quem apresenta a versão nacional do projeto é a comunicadora Sarah Oliveira, mais conhecida por ter sido VJ da MTV, onde comandou programas de música como o Disk e o Luau MTV.
- O Brasil é o terceiro país a ganhar uma versão do Tiny Desk, realizada pela Anonymous Content Brazil. Além dos EUA, Japão e Coreia do Sul têm suas próprias edições.
- Desde sua criação pela National Public Radio (NPR), em 2008, o Tiny Desk já recebeu nomes como Erykah Badu, Adele, Tyler, the Creator, Paramore, Mac Miller, Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa eJustin Timberlake.