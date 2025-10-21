Tiny Desk Brasil lança novo show nesta terça, 21; saiba com quem

Péricles apresenta suas principais composições no novo episódio do Tiny Desk Brasil / Crédito: Divulgação / Fernanda Carvalho

O Tiny Desk Brasil lançou seu terceiro episódio nesta terça-feira, 21 de outubro, às 11 horas. O convidado é o cantor e compositor Péricles. Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

O encontro inédito entre os artistas da cena experimental dá continuidade à versão brasileira do projeto. Na mesma proposta da versão original, o Tiny Desk lança foco na música, convidando artistas underground e mainstream para o mesmo formato intimista, ao vivo e sem edição ou grandes produções. A temporada brasileira estreou com o pernambucano João Gomes no dia 7 de outubro. Acompanhado de uma banda formada especialmente para a apresentação, o cantor fez um show com alguns hits e outras faixas menos conhecidas em sua voz, como a releitura de "Deusa de Itamaracá".

O episódio anterior, 14 de outubro, contou com a presença da banda de jazz Metá Metá, formada por Kiko Dinucci, Juçara Marçal e Thiago França, e do cantor e compositor Negro Leo. Conheça mais do convidado do projeto: Nascido em Santo André, São Paulo, Péricles Aparecido Fonseca de Faria, Péricles, é um cantor e compositor de samba e pagode. Ex-integrante do Exaltasamba, grupo que fundou e permaneceu por 25 anos, Péricles assumiu a carreira solo a partir de 2012.

Com mais de três décadas de história na música, "Pericão", apelido que ganhou ao participar de uma campanha publicitária, é hoje um dos principais nomes do samba e do pagode. Entre os sucessos de Péricles, destacam-se as faixas "Linda Voz", "Sinais" e "Tá Vendo Aquela Lua". Em 2019, Péricles foi indicado ao Grammy Latino. O albúm "Em Sua Direção", lançado em 2018, foi indicado na categoria de Melhor Albúm de Samba/Pagode. O que é o Tiny Desk?

A versão brasileira do Tiny Desk Concerts estreou na terça-feira, 7 de outubro. O formato americano consisteem apresentações musicais intimistas em um cenário pequeno e aconchegante, composto por estantes lotadas de livros e abarrotado de itens decorativos, sem as firulas dos grandes palcos.