Tiny Desk: projeto ganha versão no Brasil; veja maiores shows

Liniker foi uma das artistas brasileiras a ser convidada para fazer um Tiny Desk / Crédito: Divulgação/NPR

Após a participação de artistas como Milton Nascimento, Seu Jorge e Liniker, o Tiny Desk anunciou que trará o formato ao Brasil em parceria com a Anonymous Content Brazil e o YouTube Brasil. A versão nacional do Tiny Desk ainda não tem data de lançamento confirmada, mas o planejamento do primeiro ano engloba a realização de duas temporadas com cinco apresentações cada uma.

Filmagens estão programadas para serem rodadas em setembro. A expectativa é que o lançamento ocorra já em outubro. Tiny Desk: o que significa esse tipo de show? Intitulado de Tiny Desk Concerts, mas popularizado apenas como Tiny Desk, o formato engloba a filmagem de shows de música ao vivo produzidos pela National Public Radio (NPR). A ideia surgiu depois que o apresentador de rádio Bob Boilen e o editor musical Stephen Thompson deixaram um festival de música frustrados por não conseguirem ouvir a música devido ao barulho da multidão. Surgiu assim o projeto, cuja ideia é garantir performances intimistas ao invés de grandes concertos. Os artistas frequentemente improvisam e tocam versões especiais de suas músicas, priorizando a voz como o som mais importante da apresentação.

Mesmo com um foco inicial em artistas de gêneros como folk e indie rock, o Tiny Desk ampliou seu repertório convidado até mesmo artistas de outras nacionalidades. Tiny Desk: quais são as apresentações mais populares? Divulgada pelo próprio site da NPR, a lista de apresentações mais populares é encabeçada por uma das divas pop contemporâneas, mas também possui artistas não tão conhecidos. A seguir, você confere as apresentações mais vistas do Tiny Desk Concerts:

Dua Lipa Gravado durante a pandemia no formato Tiny Desk Concerts Home, que acontecia em cenários dos próprios artistas, Dua Lipa conquistou 141 milhões de visualizações com o show feito para promover seu álbum Future Nostalgia. Mac Miller Falecido em 2018, o cantor Mac Miller está em segundo lugar com o seu show disponibilizado apenas um mês antes de sua morte.