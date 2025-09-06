Tiny Desk: projeto ganha versão no Brasil; veja maiores shows

Tiny Desk: projeto ganha versão no Brasil; veja maiores apresentaçõesCom formato anunciado para estrear em solo nacional, Tiny Desk é responsável por popularizar artistas independentes. Saiba quais as apresentações mais populares
Após a participação de artistas como Milton Nascimento, Seu Jorge e Liniker, o Tiny Desk anunciou que trará o formato ao Brasil em parceria com a Anonymous Content Brazil e o YouTube Brasil.
A versão nacional do Tiny Desk ainda não tem data de lançamento confirmada, mas o planejamento do primeiro ano engloba a realização de duas temporadas com cinco apresentações cada uma.
Filmagens estão programadas para serem rodadas em setembro. A expectativa é que o lançamento ocorra já em outubro.
Tiny Desk: o que significa esse tipo de show?
Intitulado de Tiny Desk Concerts, mas popularizado apenas como Tiny Desk, o formato engloba a filmagem de shows de música ao vivo produzidos pela National Public Radio (NPR).
A ideia surgiu depois que o apresentador de rádio Bob Boilen e o editor musical Stephen Thompson deixaram um festival de música frustrados por não conseguirem ouvir a música devido ao barulho da multidão.
Surgiu assim o projeto, cuja ideia é garantir performances intimistas ao invés de grandes concertos. Os artistas frequentemente improvisam e tocam versões especiais de suas músicas, priorizando a voz como o som mais importante da apresentação.
Mesmo com um foco inicial em artistas de gêneros como folk e indie rock, o Tiny Desk ampliou seu repertório convidado até mesmo artistas de outras nacionalidades.
Tiny Desk: quais são as apresentações mais populares?
Divulgada pelo próprio site da NPR, a lista de apresentações mais populares é encabeçada por uma das divas pop contemporâneas, mas também possui artistas não tão conhecidos.
A seguir, você confere as apresentações mais vistas do Tiny Desk Concerts:
Dua Lipa
Gravado durante a pandemia no formato Tiny Desk Concerts Home, que acontecia em cenários dos próprios artistas, Dua Lipa conquistou 141 milhões de visualizações com o show feito para promover seu álbum Future Nostalgia.
Mac Miller
Falecido em 2018, o cantor Mac Miller está em segundo lugar com o seu show disponibilizado apenas um mês antes de sua morte.
Com músicas como “Small Worlds”, “What’s the Use” e “2009”, ele conquistou um público ao mostrar que era muito mais que o ex-namorado de Ariana Grande.
Anderson .Paak & The Free Nationals
Com 118 milhões de visualizações, o show de Anderson .Paak & The Free Nationals foi lançado em 2016. O site da NPR destaca que é um desafio tentar classificar o som feito pelo artista, que mistura uma variedade de gêneros utilizando como base o hip-hop soul.
Sting e Shaggy
Unindo duas lendas da música em seus respectivos gêneros, o show de Sting, vocalista do The Police, e Shaggy, cantor jamaicano, teve mais de 80 milhões de visualizações com o show gravado em 2019.
Na ocasião, os artistas tocaram juntos faixas como “Englishman in New York”, “Don’t Make me Wait” e “Shape of My Heart/Lucid Dreams”.
Ca7riel & Paco Amoroso
Sob o selo “El Tiny”, a NPR celebrou artistas de diversos cantos da América Latina, incluindo Car7el & Paco Amoroso, dupla argentina que alcançou mais de 40 milhões de visualizações com o show gravado em outubro de 2024.