Luau MTV retorna unindo Marcelo Falcão e L7nnon em gravação no Ceará

Pedro Scooby, Sarah Oliveira, L7nnon, Bella Campos e Marcelo Falcão nos bastidores do "Corona Luau MTV" / Crédito: Corona MTV/Divulgação

A Praia do Preá, a 248 quilômetros de Fortaleza, é o cenário para o retorno de um projeto que marcou a música brasileira. Nesta quinta-feira, 12, às 20h30min, estreia o "Corona Luau MTV", atração que remonta ao icônico programa musical criado nos anos 1990 e que atingiu seu ápice nos anos 2000. Na ativa até 2012, o projeto já recebeu nomes como Rita Lee, Titãs, Charlie Brown Jr e Cássia Eller. Agora o programa de verão com shows à beira-mar é retomado com a promoção do encontro entre os cantores Marcelo Falcão e L7nnon, que uniram os sons numa mistura de reggae, rap, trap e MPB. Gravado no Ceará em outubro deste ano, o programa será exibido na MTV Brasil (na televisão e no Youtube) e na PlutoTV.

"Ter vivido isso lá atrás com O Rappa e agora novamente com L7nnon é conseguir viver cada geração na sua medida certa", celebra Falcão, que participou pela primeira vez do programa em 2004 e, duas décadas depois, reencontrou no Preá a ex-VJ Sarah Oliveira, que agora é responsável por conduzir entrevistas com os artistas. A apresentação do show ficou por conta da atriz Bella Campos. Já o surfista Pedro Scooby produziu conteúdo para os bastidores.

A voz de sucessos como “Pescador de ilusões” e “Anjos (Pra quem tem fé)” ressalta que o cenário escolhido para o retorno contribuiu para criar a atmosfera necessária para o projeto, que desde o início tem o litoral como estética. “Eu já conhecia o Preá, era uma praia escondida, mas agora não é mais. É linda. Eu amo o Ceará”, completa o músico de 51 anos, que segue em carreira solo após o fim de O Rappa. Marcelo Falcão durante show do programa "Corona Luau MTV" Crédito: MTV/Divulgação “Estar do lado do Falcão e com a banda dele ali tocando para a gente cantar, isso é algo que vai além de coisas que almejei e sonhei que eram possíveis de acontecer”, celebra L7nnon, um dos destaques do hip-hop no País. Atualmente o rapper acumula 10 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify.

Além dos sucessos de O Rappa, o repertório dessa nova edição inclui músicas de L7nnon, a exemplo de “Gratidão”, “Perdição” e “Abençoado”. “O Luau é motivo de muita alegria, me faz acreditar que estou no caminho certo”, completa o cantor de 30 anos. Além das canções, o programa inclui ainda falas dos artistas sobre temas como criação, inspiração e projetos. LEIA TAMBÉM | Choro Jazz transforma Jeri em "paraíso da música" erudita e popular Em lançamento para convidados realizado nesta semana à beira da lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, Falcão e Sarah ressaltaram o clima de animação nos bastidores da gravação no Ceará, que começou num fim da tarde e, segundo a comunicadora, “entrou pela noite”. “Quase fomos expulsos da praia, ninguém queria ir embora”, brinca.

“Quando as coisas são boas, a gente não quer que acabe. A gente estava feliz, vendo o outro feliz. Eu vi companheirismo e amizade na equipe. Vi o Daniel Ganjaman (produtor musical) com a minha equipe fazendo o melhor para que o som desse certo no meio daquela ventania”, conta o músico. Falcão evidencia que ter a Praia do Preá como cenário para um projeto musical é também jogar luz no turismo cultural para o litoral cearense. “Nosso Brasil é muito diverso, muito lindo. As pessoas precisam apostar mais nele em vez de ir para fora. Eu sei que as passagens estão bem caras no País, mas vale a pena”, finaliza o cantor, destacando os muitos destinos possíveis para receber o formato.

Sabrina Parlatore, Didi Wagner e Sarah Oliveira, ex-VJs da MTV, participaram de evento de lançamento do Corona Luau MTV no Rio de Janeiro Crédito: Victor Chapetta/Divulgação

"A música de volta pra MTV" De Ivete Sangalo, em 1998, à banda Raimundos, em 2012, muitas foram as fases do Luau MTV, que integra momento icônico da emissora no Brasil ao lado de programas como Disk MTV e Acústico MTV. O retorno da atração marca novo olhar do canal para a linguagem artística. “O Corona Luau MTV conecta gerações e fala com o DNA de música da MTV, a gente está trazendo a música de volta pra MTV e isso é muito emocionante. Ainda mais com esse feat inédito do Falcão com L7nnon, não tinha parceria melhor para trazer o Luau de volta para a MTV”, celebra Celia Kakitani, diretora da Paramount, rede global que agrupa a MTV e outras marcas de entretenimento no Brasil. “A MTV formou o caráter musical de muita gente, de várias gerações, e, para além da música, sempre teve essa responsabilidade de falar com o público jovem e adolescente para eles entenderem o que é ser um cidadão nesse País. A MTV tinha e tem esse papel, essa relevância na sua audiência”, completa a apresentadora Sarah Oliveira, evidenciando o histórico do canal, que atualmente tem focado em realities shows, a exemplo do “De Férias com o EX”, mas também vem retomando programas da grade anterior, como o divertido “Beija Sapo”.