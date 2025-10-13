Festival Zepelim terá pista de música eletrônica com DJs cearenses

Festival Zepelim terá pista de música eletrônica com DJs cearensesEm sua quarta edição, o Festival Zepelim contará com as festas Bateu e Lá em Cima, com sets acontecendo em paralelo às apresentações do palco principal
Marcado para acontecer no dia 15 de novembro, o Festival Zepelim anunciou neste domingo, 12, uma novidade inédita para esta edição.
Pela primeira vez, o evento terá o Zep Club: uma pista dedicada à música eletrônica, que contará com um line-up de DJs cearenses, com sets acontecendo em paralelo às apresentações do palco principal.
Para a estreia, o Festival traz a assinatura da Festa Lá em Cima e da Bateu, Pode Comemorar, dois coletivos que fazem parte da história da música eletrônica cearense.
Pela primeira vez, os dois grupos se reúnem no mesmo evento. A pista será aberta às 22 horas, com os DJs Thales e Tomé, da Festa Lá em Cima, que convidam Julie Gadelha para se juntar ao line-up.
Já a Bateu, Pode Comemorar, entra em seguida, com um set mais alternativo, comandado por Lucas BMR, Babita e Rennó, além do convidado Fixter.
Com programação intermitente, quando os shows terminarem, a pista seguirá aberta até o amanhecer, garantindo o encerramento do Festival.
O Club estará instalado no salão Atlantic Hall, do Marina Park, com estrutura, ambientação, luzes e cenografia inspiradas nos clubes eletrônicos contemporâneos.
Saiba mais sobre o Festival Zepelim 2025
Além do novo espaço, o público poderá curtir nomes da música brasileira nos palcos principais do festival, como Marina Sena, Luísa Sonza, Anavitória, Yago Oproprio, FBC, Lagum e o projeto Jah-Van convida Céu, Luedji Luna e Assucena.
As vendas seguem abertas para o festival, com ingressos do terceiro lote disponíveis a partir de R$ 205 (meia-entrada).
Realizado pela primeira vez em 2022, o Festival Zepelim ganhou destaque por suas atrações de diferentes gêneros musicais e por reunir, em suas edições, moda autoral, gastronomia e artes.
A programação musical costuma ser dividida em dois palcos e já contou com nomes como Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Seu Jorge, BaianaSystem e Pabllo Vittar nas últimas edições.
Confira programação atualizada do Festival Zepelim 2025:
- Luísa Sonza
- Lagum
- Anavitória
- Marina Sena
- FBC
- Yago Opropio
- Mateus Fazeno Rock
- Cor dos Olhos
- Projeto Jah-Van
- Bateu Pode Comemorar
- Festa Lá em Cima
Festival Zepelim 2025
- Quando: sábado, 15 de novembro
- Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Quanto: a partir de R$ 205 (meia-entrada). À venda no site Ingresse.com
- Instagram: @festivalzepelim