Festival Zepelim terá pista de música eletrônica com DJs cearenses

Em sua quarta edição, o Festival Zepelim contará com as festas Bateu e Lá em Cima, com sets acontecendo em paralelo às apresentações do palco principal
Marcado para acontecer no dia 15 de novembro, o Festival Zepelim anunciou neste domingo, 12, uma novidade inédita para esta edição.

Pela primeira vez, o evento terá o Zep Club: uma pista dedicada à música eletrônica, que contará com um line-up de DJs cearenses, com sets acontecendo em paralelo às apresentações do palco principal.

Para a estreia, o Festival traz a assinatura da Festa Lá em Cima e da Bateu, Pode Comemorar, dois coletivos que fazem parte da história da música eletrônica cearense.

Pela primeira vez, os dois grupos se reúnem no mesmo evento. A pista será aberta às 22 horas, com os DJs Thales e Tomé, da Festa Lá em Cima, que convidam Julie Gadelha para se juntar ao line-up.

Já a Bateu, Pode Comemorar, entra em seguida, com um set mais alternativo, comandado por Lucas BMR, Babita e Rennó, além do convidado Fixter.

Com programação intermitente, quando os shows terminarem, a pista seguirá aberta até o amanhecer, garantindo o encerramento do Festival.

O Club estará instalado no salão Atlantic Hall, do Marina Park, com estrutura, ambientação, luzes e cenografia inspiradas nos clubes eletrônicos contemporâneos.

Saiba mais sobre o Festival Zepelim 2025

Além do novo espaço, o público poderá curtir nomes da música brasileira nos palcos principais do festival, como Marina Sena, Luísa Sonza, Anavitória, Yago Oproprio, FBC, Lagum e o projeto Jah-Van convida Céu, Luedji Luna e Assucena.

As vendas seguem abertas para o festival, com ingressos do terceiro lote disponíveis a partir de R$ 205 (meia-entrada).

Realizado pela primeira vez em 2022, o Festival Zepelim ganhou destaque por suas atrações de diferentes gêneros musicais e por reunir, em suas edições, moda autoral, gastronomia e artes.

A programação musical costuma ser dividida em dois palcos e já contou com nomes como Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Seu Jorge, BaianaSystem e Pabllo Vittar nas últimas edições.

Confira programação atualizada do Festival Zepelim 2025:

  • Luísa Sonza
  • Lagum
  • Anavitória
  • Marina Sena
  • FBC
  • Yago Opropio
  • Mateus Fazeno Rock
  • Cor dos Olhos
  • Projeto Jah-Van
  • Bateu Pode Comemorar
  • Festa Lá em Cima

Festival Zepelim 2025

  • Quando: sábado, 15 de novembro
  • Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 205 (meia-entrada). À venda no site Ingresse.com
  • Instagram: @festivalzepelim

