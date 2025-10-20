Festival Elos anuncia nova edição em dezembro na Praia de Iracema

A 6ª edição do Festival Elos é marcada por expectativa do público para o show de Liniker / Crédito: Fernanda Barros/O POVO

O Festival Elos confirmou que acontecerá em dezembro, na Praia de Iracema, em Fortaleza.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 20, pelas redes sociais do evento, em uma publicação poética e instigante, sem revelar detalhes sobre a programação ou os artistas que irão se apresentar.



Leia Também | Com João Gomes, festival ocorre no mês de dezembro em Fortaleza Na postagem, o festival escreveu: "Há um mar imenso lá fora e aqui dentro. Um mar que molha a pele quando o vento sopra o sal, um mar que acende nos olhos quando o sol se vai, um mar que pulsa quando a música chama o corpo pra dançar. Em dezembro, a gente se descobre mar".

O anúncio misterioso deixou fãs curiosos, já que nenhum detalhe sobre o lineup, horários ou formato do evento foi divulgado até o momento.