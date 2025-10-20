Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival Elos anuncia nova edição em dezembro na Praia de Iracema

Anúncio desta segunda-feira, 20, mantém mistério sobre lineup e horários do evento na Praia de Iracema
O Festival Elos confirmou que acontecerá em dezembro, na Praia de Iracema, em Fortaleza.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 20, pelas redes sociais do evento, em uma publicação poética e instigante, sem revelar detalhes sobre a programação ou os artistas que irão se apresentar.

Leia Também | Com João Gomes, festival ocorre no mês de dezembro em Fortaleza

Na postagem, o festival escreveu:

"Há um mar imenso lá fora e aqui dentro. Um mar que molha a pele quando o vento sopra o sal, um mar que acende nos olhos quando o sol se vai, um mar que pulsa quando a música chama o corpo pra dançar. Em dezembro, a gente se descobre mar". 

O anúncio misterioso deixou fãs curiosos, já que nenhum detalhe sobre o lineup, horários ou formato do evento foi divulgado até o momento.

Leia Mais | Cantora baiana Melly chega a Fortaleza com novo show

A publicação sugere que o festival seguirá explorando a conexão entre música e experiência sensorial à beira-mar, mantendo o clima de expectativa que costuma marcar as edições anteriores.

Atrações que já passaram pelo festival em edições anteriores:

O Festival Elos já recebeu grandes nomes da música brasileira em edições anteriores, incluindo Liniker, Alceu Valença, Emicida, Chico César e Vanessa da Cantora.

A edição de 2024 se destacou pelo show de Liniker, que apresentou canções do álbum "Caju". 

