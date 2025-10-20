Festival Elos anuncia nova edição em dezembro na Praia de Iracema

Festival Elos anuncia nova edição em dezembro na Praia de IracemaAnúncio desta segunda-feira, 20, mantém mistério sobre lineup e horários do evento na Praia de Iracema
O Festival Elos confirmou que acontecerá em dezembro, na Praia de Iracema, em Fortaleza.
A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 20, pelas redes sociais do evento, em uma publicação poética e instigante, sem revelar detalhes sobre a programação ou os artistas que irão se apresentar.
Na postagem, o festival escreveu:
"Há um mar imenso lá fora e aqui dentro. Um mar que molha a pele quando o vento sopra o sal, um mar que acende nos olhos quando o sol se vai, um mar que pulsa quando a música chama o corpo pra dançar. Em dezembro, a gente se descobre mar".
O anúncio misterioso deixou fãs curiosos, já que nenhum detalhe sobre o lineup, horários ou formato do evento foi divulgado até o momento.
A publicação sugere que o festival seguirá explorando a conexão entre música e experiência sensorial à beira-mar, mantendo o clima de expectativa que costuma marcar as edições anteriores.
Atrações que já passaram pelo festival em edições anteriores:
O Festival Elos já recebeu grandes nomes da música brasileira em edições anteriores, incluindo Liniker, Alceu Valença, Emicida, Chico César e Vanessa da Cantora.
A edição de 2024 se destacou pelo show de Liniker, que apresentou canções do álbum "Caju".