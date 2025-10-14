Com João Gomes, festival em Fortaleza ocorre no mês de dezembro

Com João Gomes, festival em Fortaleza ocorre no mês de dezembroFestival em Fortaleza ocorre entre os dias 10 e 14 de dezembro com João Gomes, Nação Zumbi, Grupo Revelação e outras atrações. Do Ceará, Mateus Fazeno Rock, Gabi Nunes e Os Transacionais compõem line-up
De 10 a 14 de dezembro, ocorre em Fortaleza o festival Tamo Junto BB. Com João Gomes no line-up, o evento traz mais 12 artistas locais e nacionais. Entre as atrações confirmadas, estão Nação Zumbi, Grupo Revelação, L7nnon, Melly, Os Garotin, Mateus Fazeno Rock e outras. A pré-venda dos ingressos está marcada para iniciar na quinta-feira, 16 de outubro.
O festival ocorre no Marina Park e a pré-venda dos ingressos tem início na quinta-feira, 16. Unindo música e esporte, também fazem parte da programação competições gratuitas de skate, vôlei e corrida de praia, arena de games interativos e surf na Praia do Futuro.
O Tamo Junto BB, realizado pelo Banco do Brasil, conta ainda com atividades como yoga e pilates, rodas de conversa sobre práticas de sustentabilidade e oficinas de upcycling e customização de camisetas e ecobags no Espaço Bosque.
Além dos artistas, que também incluem 2ZDINIZZ e Gabi no Quintal, que fazem os shows de abertura do festival, Rachel Reis, Os Transacionais, Tali, e Marcelo Falcão (ex-O Rappa), atletas como o skatista Bob Burnquist e a surfista Tainá Hinckel compõem o line-up.
João Gomes
Primeiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil, João Gomes lançou três discos este ano, com destaque para "Dominguinho", sua parceria com os músicos Mestrinho e Jota.pê. Em agosto, os três artistas estiveram em Fortaleza para fazer o show do álbum.
Conhecido por hits como "Aquelas Coisas", "Meu Pedaço de Pecado" e "Dengo", o cantor pernambucano de forró e piseiro soma milhões de ouvintes nas plataformas de streaming. Destacando-se pela relevância de seu trabalho, ele recebeu este ano o Prêmio da Música Brasileira como Melhor Intérprete de Sertanejo.
Cearenses no line-up
Sempre protagonista do Carnaval de Fortaleza, o grupo cearense Os Transacionais leva ao Palco Bosque seu repertório de música retrô com rock e pop alternativo no sábado do dia 13 de dezembro.
A cantora de samba Gabi Nunes, que toca nos bares e restaurantes de Fortaleza, também se apresenta no Palco Bosque fechando o evento, no dia 14 de dezembro, um domingo. Com o projeto Gabi no Quintal, ela faz uma roda de samba ao espaço.
Com disco fresquinho e após primeira turnê na Europa, o fortalezense Mateus Fazeno Rock deve apresentar o repertório de "Lá na Zárea todos Querem Viver Bem" e canções conhecidas dos seus trabalhos anteriores. O show do cantor de rock de favela ocorre na sexta-feira, 11 de dezembro, no Palco Bosque.
Festival Tamo Junto BB
- Quando: quarta-feira a domingo, 10 a 14 de dezembro
- Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Ingressos: pré-venda marcada para iniciar na quinta-feira, 16 de outubro
- Mais informações: @festivaltamojuntobb