Cantora baiana Melly chega a Fortaleza com novo show

Cantora baiana Melly chega a Fortaleza com novo showApresentações da cantora Melly acontecem entre 31 de outubro e 8 de novembro na Caixa Cultural Fortaleza
A cantora e compositora baiana Melly chega a Fortaleza com o novo show “Amaríssima V.2”, trazendo releituras de seu disco de estreia “Amaríssima”, além de canções que marcaram sua trajetória.
A temporada acontece na Caixa Cultural Fortaleza, entre os dias 31 de outubro e 8 de novembro.
A primeira sessão, no dia 31 dste mês, será gratuita para clientes Caixa, mediante apresentação de comprovação, e o show do dia 1º contará com acessibilidade em Libras. Além disso, haverá bate-papo com a artista após as apresentações dos dias 1º e 7 de novembro.
Com apenas 23 anos, Melly já recebeu prêmios importantes, como o WME Awards 2024 de Melhor Compositora, e foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.
Reconhecida pelo público e crítica, a artista mistura ritmos e apresenta uma sonoridade própria, transitando entre pop e R&B, celebrando sua identidade afrobaiana.
No palco, Melly revisita faixas como “Derreter & Suar” (com Duda Beat), “Bandida” (com Karol Conká), “Paraíso” (com Carlos do Complexo) e “Falar de Amor” (com Luccas Carlos), com arranjos inéditos e produção musical assinada por ela. O espetáculo promete momentos intensos e interação direta com o público.
Conheça a carreira de Melly:
Melly começou a cantar aos seis anos e construiu sua identidade musical a partir do R&B norte-americano e da afrobaianidade.
Em 2021, lançou o EP “Azul”, com participações de Chibatinha (Àttoxxà) e Sullivan (Afrocidade), e se apresentou no Festival Afropunk Bahia. Em 2023, foi eleita Artista Revelação no Prêmio Multishow.