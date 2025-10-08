Tiny Desk: 5 fatos sobre formato que estreou no BR com João Gomes

Pernambucano João Gomes abre primeira temporada da versão nacional do Tiny Desk com setlist de oito músicas / Crédito: Reprodução/ YouTube Tiny Desk Brasil

Com João Gomes, a versão brasileira do Tiny Desk Concerts estreou na terça-feira, 7. O formato americano consiste em apresentações musicais intimistas em um cenário pequeno e aconchegante, composto por estantes lotadas de livros e abarrotado de itens decorativos, sem as firulas dos grandes palcos.



Os artistas cantam acompanhados de uma banda e não usam retorno. Ou seja, eles se apresentam sem o ponto, que permite ouvirem a si mesmos para sincronizar o canto e os instrumentos. Além disso, o microfone não amplifica a voz nem o som dos instrumentos. As apresentações ocorrem diante de uma plateia reduzida, que fica na mesma altura do artista, separado apenas por uma mesa. Após a gravação e edição, o show é publicado no YouTube sem que haja correções para além da mixagem de som.


