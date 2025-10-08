Tiny Desk: 5 fatos sobre formato que estreou no BR com João Gomes

Tiny Desk: 5 fatos sobre formato que estreou no Brasil com João GomesA versão brasileira do programa Tiny Desk estreou com o cantor João Gomes nesta terça-feira, 7; entenda como funciona o formato
Com João Gomes, a versão brasileira do Tiny Desk Concerts estreou na terça-feira, 7. O formato americano consiste em apresentações musicais intimistas em um cenário pequeno e aconchegante, composto por estantes lotadas de livros e abarrotado de itens decorativos, sem as firulas dos grandes palcos.
Os artistas cantam acompanhados de uma banda e não usam retorno. Ou seja, eles se apresentam sem o ponto, que permite ouvirem a si mesmos para sincronizar o canto e os instrumentos. Além disso, o microfone não amplifica a voz nem o som dos instrumentos.
As apresentações ocorrem diante de uma plateia reduzida, que fica na mesma altura do artista, separado apenas por uma mesa. Após a gravação e edição, o show é publicado no YouTube sem que haja correções para além da mixagem de som.
Na estreia do Tiny Desk Brasil, João Gomes apresentou-se com uma banda montada exclusivamente para o formato. No vídeo de 20 minutos, ele cantou músicas como "Aquelas Coisas", "Dengo", "Meu Pedaço de Pecado" e "Eu Tenho a Senha". No Brasil, o formato lança novos vídeos semanalmente, às terças-feiras, com convidados surpresa.
Veja cinco curiosidades sobre o Tiny Desk
- O músico Chibatinha, do grupo baiano Àttooxxaá, foi um dos músicos convidados por João Gomes para compor a banda que o acompanhou na gravação do Tiny Desk Brasil. Ele assume a guitarra na apresentação.
- Diversos brasileiros já foram convidados para o Tiny Desk Concerts, nos Estados Unidos. Liniker e os Caramelows (2018), Seu Jorge (2020), Rodrigo Amarante (2014), Luedji Luna (2021) e Milton Nascimento (2024) são alguns dos artistas do Brasil que já passaram pela experiência.
- Quem apresenta a versão nacional do projeto é a comunicadora Sarah Oliveira, mais conhecida por ter sido VJ da MTV, onde comandou programas de música como o Disk e o Luau MTV.
- O Brasil é o terceiro país a ganhar uma versão do Tiny Desk, realizada pela Anonymous Content Brazil. Além dos EUA, Japão e Coreia do Sul têm suas próprias edições.
- Desde sua criação pela National Public Radio (NPR), em 2008, o Tiny Desk já recebeu nomes como Erykah Badu, Adele, Tyler, the Creator, Paramore, Mac Miller, Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa e Justin Timberlake.
