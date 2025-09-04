Cearense Mateus Fazeno Rock anuncia show na EspanhaO cearense Mateus Fazeno Rock anuncia show na Espanha e leva rock de favela para a Europa pela primeira vez
Pela primeira vez na Europa, o músico cearense Mateus Fazeno Rock anuncia show em Madrid, na Espanha, no domingo, 21. O show faz parte da turnê do seu mais recente lançamento, "Lá Na Zárea Todos Querem Viver Bem" (2025).
Publicado no dia 1° de agosto, o álbum teve seu show de lançamento na noite do dia 23 do mesmo mês, no Dragão do Mar. Com estreia em Fortaleza, a turnê também tem data confirmada em Goiânia, Brasília e São Paulo.
O primeiro single de "Lá Na Zárea Todos Querem Viver Bem" foi divulgado no dia 30 de maio. "Arte Mata", quinta faixa do álbum, foi lançada junto com um videoclipe manifesto. A música tem produção de Mateus Fazeno Rock, Fernando Catatau e Rafael Ramos.
Com dez músicas, o terceiro álbum do artista versa sobre o desejo de viver que existe na periferia. É o primeiro lançamento do fortalezense desde sua contratação pela gravadora Deck Disc, que tem sede em São Paulo e agencia artistas como Pitty, Black Pantera e Alceu Valença.
