Rachel Reis anuncia show da Divina Tour em Fortaleza; saiba mais

Rachel Reis volta a Fortaleza em 2025 para apresentação de show da turnê "Divina Tour"; saiba mais

Um ano depois de seu último show em Fortaleza, a baiana Rachel Reis volta a capital cearense com seu novo projeto “Divina Tour”, em 13 de dezembro, no festival “Tamo Junto BB” .

“Divina Tour” circula com o álbum que marca uma nova fase na trajetória da artista, "agora com postura mais madura, intensa e visceral", segundo material enviado à imprensa. O repertório do projeto traz as 15 faixas inéditas do novo álbum e mistura gêneros como samba, MPB, axé, reggae, pop e pagode.

As faixas do álbum reúnem parcerias com nomes como BaianaSystem, Psirico, Nêssa, Don L e Rincon Sapiência, além de outros sucessos que marcaram sua estreia na carreira.

A divulgação do show aconteceu pelas redes sociais da artista, que confirmou a data e o festival do qual fará parte, mas ainda não foram anunciadas informações como valores de ingresso, local e horário.