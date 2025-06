Indicada ao Grammy Latino, Melly faz seis shows em Fortaleza

A informação foi anunciada em uma publicação da cantora no Instagram . Até a publicação desta matéria, detalhes sobre horários e venda de ingressos ainda não haviam sido comunicados pela organização .

Indicada ao Grammy Latino 2024 e vencedora do Prêmio Multishow , a cantora baiana Melly se apresenta em Fortaleza ao longo de seis datas entre outubro e novembro. Os shows serão realizados na Caixa Cultural Fortaleza, equipamento localizado na Praia de Iracema.

Considerada Artista Revelação do Prêmio Multishow em 2023 , Melly começou a tocar em bares de Salvador aos 16 anos e carrega identidade musical a partir do R&B, mas sem deixar de lado a autenticidade afro-baiana.

As apresentações ocorrem em dois fins de semana seguidos . A primeira leva de shows é realizada de 31 de outubro a 2 de novembro. Na sequência, canta de 7 a 9 de novembro.

Melly, que já abriu a turnê "AmarElo", do Emicida, foi indicada ao Grammy Latino em 2024 na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” com o disco “Amaríssima”.

Em 2024, Melly concedeu entrevista ao O POVO na qual abordou seu disco. "O conceito do disco foi o amargor em superlativo, falar sobre o sentimento, o afeto, o amor, a saudade, o desconforto, o que é bom, o que é ruim de sentir. Teve isso em comum com todas as músicas”, disse à época.

Ela apresenta parcerias musicais em "Amaríssima", como no caso de Liniker, com quem divide vocais na faixa "10 Minutos".

Melly em Fortaleza