O Verão Que Mudou Minha Vida: séries parecidas para maratonar

Confira uma lista de séries para substituir o queridinho dos fãs de romance: O Verão que Mudou a Minha Vida / Crédito: Divulgação / Prime Video / Divulgação / Netflix

Com o fim da série “O Verão que Mudou Minha Vida”, de Jenny Han, que mobilizou até estabelecimentos transmitindo o episódio final, o público não espera mais pelas quartas-feiras de Jeremiah e Conrad. Pensando nisso, O POVO reuniu uma lista de séries para matar a saudade do clima romântico e adolescente da produção.

O Verão Que Mudou Minha Vida: séries para assistir depois da última temporada Leia mais Crítica: Final de 'O Verão que Mudou Minha Vida' confirma valor do hype Sobre o assunto Crítica: Final de 'O Verão que Mudou Minha Vida' confirma valor do hype Com Carinho, Kitty Criada por Jenny Han, “Com Carinho, Kitty” dá continuidade ao universo de “Para Todos os Garotos que Já Amei”. A trama segue Kitty (Anna Cathcart), a irmã caçula de Lara Jean, que se muda para Seoul, na Coreia do Sul, em busca de conhecer melhor a história da mãe e ficar próxima do namorado à distância, Dae (Choi Min-yeong). Logo, percebe que a vida na Coreia traz desafios amorosos e familiares que não imaginava. A série é original da Netflix e já tem a terceira temporada gravada. Maxton Hall: Um Mundo Entre Nós Baseada no livro “Save Me”, da autora Mona Kasten, a série alemã “Maxton Hall: Um Mundo Entre Nós” acompanha Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), uma bolsista em uma escola de elite. Ela descobre, sem querer, um segredo de James Beaufort (Damian Hardung), herdeiro influente da instituição.

O jovem tenta silenciá-la a qualquer custo, mas a rivalidade entre eles acaba despertando sentimentos inesperados. A primeira temporada tem 6 episódios e está disponível no Prime Video. Minha Vida com a Família Walter Em “Minha Vida com a Família Walter”, a adolescente Jackie Howard (Nikki Rodriguez) deixa Nova Iorque após perder os pais e a irmã em uma tragédia. Ela passa a morar no interior do Colorado com a melhor amiga de sua mãe, que vive com oito filhos e dois sobrinhos. Na nova rotina, bem diferente da cidade grande, Jackie conhece a vida no campo e acaba se envolvendo com dois irmãos da casa, Noah (Noah LaLonde) e Alex (Ashby Gentry).

As duas temporadas estão disponíveis na Netflix, e uma terceira já foi confirmada. Heartstopper Baseada na HQ de Alice Oseman, “Heartstopper” acompanha Nick Nelson (Kit Connor) e Charlie Spring (Joe Locke). Charlie, tímido e vítima de bullying por sua sexualidade, cria uma amizade com Nick, jogador popular de rugby, que logo se transforma em algo mais.