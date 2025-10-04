O Verão Que Mudou Minha Vida: séries parecidas para maratonar

Última temporada de O Verão Que Mudou Minha Vida: séries para ver a seguirBelly Conklin e os irmãos Fisher conquistaram uma legião de fãs, mas, após a última temporada, o que resta para assistir? Confira algumas indicações
Com o fim da série “O Verão que Mudou Minha Vida”, de Jenny Han, que mobilizou até estabelecimentos transmitindo o episódio final, o público não espera mais pelas quartas-feiras de Jeremiah e Conrad.
Pensando nisso, O POVO reuniu uma lista de séries para matar a saudade do clima romântico e adolescente da produção.
O Verão Que Mudou Minha Vida: séries para assistir depois da última temporada
Com Carinho, Kitty
Criada por Jenny Han, “Com Carinho, Kitty” dá continuidade ao universo de “Para Todos os Garotos que Já Amei”. A trama segue Kitty (Anna Cathcart), a irmã caçula de Lara Jean, que se muda para Seoul, na Coreia do Sul, em busca de conhecer melhor a história da mãe e ficar próxima do namorado à distância, Dae (Choi Min-yeong).
Logo, percebe que a vida na Coreia traz desafios amorosos e familiares que não imaginava. A série é original da Netflix e já tem a terceira temporada gravada.
Maxton Hall: Um Mundo Entre Nós
Baseada no livro “Save Me”, da autora Mona Kasten, a série alemã “Maxton Hall: Um Mundo Entre Nós” acompanha Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), uma bolsista em uma escola de elite. Ela descobre, sem querer, um segredo de James Beaufort (Damian Hardung), herdeiro influente da instituição.
O jovem tenta silenciá-la a qualquer custo, mas a rivalidade entre eles acaba despertando sentimentos inesperados. A primeira temporada tem 6 episódios e está disponível no Prime Video.
Minha Vida com a Família Walter
Em “Minha Vida com a Família Walter”, a adolescente Jackie Howard (Nikki Rodriguez) deixa Nova Iorque após perder os pais e a irmã em uma tragédia. Ela passa a morar no interior do Colorado com a melhor amiga de sua mãe, que vive com oito filhos e dois sobrinhos.
Na nova rotina, bem diferente da cidade grande, Jackie conhece a vida no campo e acaba se envolvendo com dois irmãos da casa, Noah (Noah LaLonde) e Alex (Ashby Gentry).
As duas temporadas estão disponíveis na Netflix, e uma terceira já foi confirmada.
Heartstopper
Baseada na HQ de Alice Oseman, “Heartstopper” acompanha Nick Nelson (Kit Connor) e Charlie Spring (Joe Locke). Charlie, tímido e vítima de bullying por sua sexualidade, cria uma amizade com Nick, jogador popular de rugby, que logo se transforma em algo mais.
A trama britânica aborda amor, amizade, amadurecimento e identidade entre jovens LGBTQIA+. As três temporadas estão disponíveis na Netflix.
One Tree Hill
Clássico dos anos 2000, “One Tree Hill” tem 9 temporadas e gira em torno de Nathan (James Lafferty) e Lucas (Chad Michael Murray). Eles compartilham a paixão pelo basquete e uma ligação de sangue que não conheciam: são filhos do mesmo pai.
Entre competições, dramas familiares e romances com Peyton (Hilarie Burton), Haley (Bethany Joy Lenz) e Brooke (Sophia Bush), a série marcou gerações. Está disponível no Prime Video.
Love Alarm
No dorama coreana “Love Alarm”, um aplicativo avisa se alguém a até dez metros de distância tem sentimentos pela pessoa. A protagonista Kim Jojo (Kim So-Hyun) se vê em um triângulo amoroso entre Hwang Sun-oh (Song Kang) e Lee Hye-yeong (Ga-ram Jung).
As duas temporadas estão disponíveis na Netflix.
Eu Nunca
Com quatro temporadas, “Eu Nunca” acompanha Devi (Maitreyi Ramakrishnan), uma jovem americana de origem indiana que sonha em ser popular na escola. Entre estudos, amizade e imaginações românticas com Paxton, o garoto mais desejado, ela se envolve em situações divertidas e complicadas.
Inspirada na adolescência de Mindy Kaling, a série completa está disponível na Netflix.