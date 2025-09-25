5 lançamentos imperdíveis do Prime Video em outubro de 2025 / Crédito: Edicase Entretenimento

O catálogo do Prime Video em outubro ganha títulos de peso que chegam para movimentar o mês. Produções aguardadas desembarcam na plataforma trazendo histórias marcadas por grandes nomes e estilos distintos de narrativa. Com tantas estreias na agenda, não faltam motivos para atualizar a lista de próximos favoritos. A seguir, confira 5 lançamentos imperdíveis do Prime Video em outubro de 2025!

1. Jogo Sujo – 01/10 Direção de Shane Black, roteiro assinado por Anthony Bagarozzi e Chuck Mondry e um trio de protagonistas que pede atenção: Mark Wahlberg, Lakeith Stanfield e Rosa Salazar. À plataforma, chega a missão mais arriscada de Parker, ladrão meticuloso que, ao lado de Grofield e Zen, planeja um assalto de grande escala. Entre estratégias milimetricamente calculadas e alianças por um fio, a operação cresce em complexidade até encontrar o choque inevitável com a máfia nova-iorquina. Em ritmo de ação com ares de suspense, o golpe perfeito se anuncia apenas para desmoronar sob ameaças inesperadas. Em jogo, ficam reputação, sobrevivência e um plano que, a cada reviravolta, cobra um preço maior. 2. John Candy: I Like Me – 10/10 Do diretor Colin Hanks e do fã de longa data Ryan Reynolds, surge um documentário dedicado a iluminar a vida de John Candy dentro e fora dos holofotes. Com vídeos caseiros inéditos, acesso íntimo à família e depoimentos de colaboradores, desenha-se um retrato generoso do comediante canadense cuja presença marcou as décadas de 1970, 1980 e 1990. Mais que carreira, revelam-se o filho, o marido, o pai, o amigo — o profissional que buscava levar alegria ao público enquanto enfrentava pressões da indústria e fantasmas pessoais. Afeto, memória e bastidores se entrelaçam para oferecer ao espectador um panorama amplo de uma estrela que, com humor e humanidade, deixou marca duradoura.

3. Nossa Culpa – 16/10 Com direção e roteiro de Domingo González (ao lado de Sofía Cuenca no texto), a conclusão da trilogia iniciada em “Minha Culpa” reencontra Noah (Nicole Wallace) e Nick (Gabriel Guevara) após quatro anos separados. Forçados a dividir o mesmo espaço como padrinhos no casamento de Jenna (Eva Ruiz) e Lion (Vitor Varona), eles veem ressurgir tensões nunca apaziguadas — sentimentos que, apesar do tempo, insistem em cobrar respostas. Meses depois da festa, coincidências tratam de cruzar caminhos outra vez, e a distância antes suportada começa a ruir. Entre paixão arrebatadora e feridas abertas, coloca-se à prova o limite de cada um: até onde seguir em direções opostas quando o passado chama com tanta força? Drama e romance se equilibram enquanto o destino empurra o ex-casal para decisões inevitáveis. 4. Hedda – 29/10 Nia DaCosta assina direção e roteiro desta releitura do clássico “Hedda Gabler”, de Henrik Ibsen. Em cena, Tessa Thompson lidera um elenco que inclui Nina Hoss, Nicholas Pinnock e Imogen Poots para retratar a filha de um general aprisionada em uma vida doméstica que não deseja e em um casamento que a sufoca. O retorno de uma paixão antiga, porém, reabre dilemas e acende tensões adormecidas.