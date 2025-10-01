Musk pede que pais cancelem Netflix 'pela saúde dos filhos' e ação responde com queda de 2%

O CEO da Tesla e dono do X, Elon Musk criticou a Netflix em publicações na plataforma social nesta quarta-feira, 01. O bilionário pediu aos seguidores que cancelem a assinatura do serviço de streaming "pela saúde dos seus filhos".

A mensagem acompanhava a repostagem de uma charge em que a plataforma é retratada como um "cavalo de Troia" que levaria uma "agenda woke transgênero" às crianças. Nos círculos conservadores, "woke" se refere ao ativismo progressista que, para eles, se tornou excessivo.