Off Campus no Prime Video: o que sabemos até agora

Off Campus se torna série no Prime Video: o que sabemos até agoraAdaptação do sucesso literário traz um romance universitário de hóquei para streaming e pode ser substituto de "O Verão Que Mudou Minha Vida". Confira
A saga Off Campus, no Brasil chamada de "Amores Improváveis", de Elle Kennedy, vai ganhar vida como série no Prime Video.
Os livros de Elle Kennedy, já famosa no universo young adult Jovem adulto, da tradução livre do inglês , serão transformados em produção televisiva. Diversas informações já foram reveladas: desde elenco até formato narrativo e fidelidade ao livro original.
O que é a saga Amores Improváveis
A saga Off Campus é conhecida originalmente como Amores Improváveis em algumas regiões, representando o conjunto de romances universitários com foco em amizade, esporte e relacionamentos complexos.
A série adapta cinco volumes que narram histórias de jogadores de hóquei e seus interesses amorosos, cada livro centrado em um casal diferente durante o período universitário.
Off Campus: adaptação do Prime Video
O Prime Video anunciou a produção da série em outubro de 2024 e iniciou as filmagens em 2025. A primeira temporada adapta o livro "O Acordo", centrado no romance entre Garrett e Hannah, e deve estrear em breve.
Louisa Levy atua como showrunner, com Gina Fattore como co-showrunner, e a produção envolve nomes como Wyck Godfrey e Marty Bowen.
Seria uma possível substituição do streaming para “O Verão Que Mudou Minha Vida” para o público jovem.
Off Campus pode tomar o lugar dessa categoria no catálogo. A aposta é que o novo romance universitário com esporte e drama atraia a mesma audiência adolescente que busca histórias intensas e relacionamentos em fase de descoberta.
Conheça o elenco da adaptação de Off Campus
A série já revelou parte do elenco principal. Ella Bright vive Hannah Wells e Belmont Cameli interpreta Garrett Graham. Outros nomes confirmados são Antonio Cipriano como Logan, Stephen Kalyn como Dean, Jalen Thomas Brooks como Tucker e Mika Abdalla como Allie.
Ainda no elenco, Josh Heuston interpreta Justin, e Steve Howey foi escalado para dar vida ao pai de Garrett, Phil Graham.
Saga "Amores Improváveis": qual a sinopse da série
Em Off Campus, um grupo de amigos da equipe de hóquei da Briar University enfrenta os desafios da vida universitária, provas, ambições e romance.
A trama acompanha Garrett, Dean, Logan e Tucker — cada um com sua jornada afetiva — e seu envolvimento com mulheres que transformam seu universo pessoal.
A primeira temporada focará em Garrett e Hannah, cuja relação começa com uma “fake dating” (namoro falso) que dá lugar a sentimentos verdadeiros.
Fofocas dos bastidores de Off Campus
Fontes sugerem que a produção quer manter uma abordagem “sex-positive”, preservando cenas de intimidade, mas adaptando algumas passagens por conta do formato reduzido da série.
Também há expectativa sobre cortes de cenas ou reorganização de narrativas para manter o tempo de oito episódios, sem perder momentos-chave do livro.
Quando lança Off Campus no Prime Video?
As filmagens da série iniciaram em junho de 2025 em Vancouver, Canadá, e seguem até este mês de outubro.
Embora a data de estreia oficial ainda não tenha sido divulgada, já se sabe que a série terá 8 episódios, e é aguardada para o primeiro semestre de 2026, exclusivamente no Prime Video.
Leia mais
Amores Improváveis: história dos livros de Elle Kennedy
A franquia literária foi iniciada em 2015 com "O Acordo", seguido de "O Erro" (2015), "O Jogo" (2016), "A Conquista" (2016) e o epílogo "O Legado" (2021).
Cada livro foca em um casal diferente dentro do universo fictício da Briar University, integrando esporte, romance e amadurecimento.
Ordem de leitura dos livros
A sequência recomendada é:
- O Acordo
- O Erro
- O Jogo
- A Conquista
- O Legado
Essa ordem segue a progressão cronológica das histórias e prepara o leitor para acompanhar a adaptação de forma coerente.