Off Campus no Prime Video: o que sabemos até agora

O Prime Video entrou no rinque de hóquei para sua próxima adaptação de livros, este baseado nos romances Off Campus de Elle Kennedy. / Crédito: Reprodução/Instagram @ellabright_ @belmontcameli

A saga Off Campus, no Brasil chamada de "Amores Improváveis", de Elle Kennedy, vai ganhar vida como série no Prime Video. Os livros de Elle Kennedy, já famosa no universo young adult Jovem adulto, da tradução livre do inglês , serão transformados em produção televisiva. Diversas informações já foram reveladas: desde elenco até formato narrativo e fidelidade ao livro original.

Off Campus: adaptação do Prime Video Imagens das cenas da futura adaptação de Off Campus já estão disponíveis nas redes sociais dos atores. Crédito: Reprodução/Instagram @offcampusprimevideo O Prime Video anunciou a produção da série em outubro de 2024 e iniciou as filmagens em 2025. A primeira temporada adapta o livro "O Acordo", centrado no romance entre Garrett e Hannah, e deve estrear em breve. Louisa Levy atua como showrunner, com Gina Fattore como co-showrunner, e a produção envolve nomes como Wyck Godfrey e Marty Bowen.