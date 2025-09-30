Netflix em outubro de 2025: filmes e séries que chegam no mês

Veja filmes e séries que chegam na Netflix em outubro de 2025Outubro traz grandes estreias na Netflix, com novas temporadas de séries, produções originais e filmes que prometem emocionar, assustar e divertir
Outubro de 2025 promete ser um dos meses mais movimentados para os assinantes da Netflix.
A plataforma de streaming preparou uma lista de lançamentos que vai do suspense ao romance, passando por comédia, ação, fantasia e até documentários de bastidores do mundo da moda.
Entre os destaques estão produções originais aguardadas, como a 2ª temporada de Ninguém Quer, a volta de The Witcher e o drama nacional Caramelo.
Netflix: principais lançamentos de outubro
Ninguém Quer: 2ª temporada (23/10)
Estrelada por Adam Brody e Kristen Bell, a série retorna com novos conflitos e dilemas do casal Joanne e Noah. A produção mistura drama e humor em episódios inéditos que prometem fisgar ainda mais os fãs.
Caramelo: filme nacional com Rafa Vitti (08/10)
O longa brasileiro acompanha um chef em ascensão que, após um diagnóstico inesperado, encontra apoio e esperança na amizade com um vira-lata caramelo. A produção promete emocionar com uma mistura de drama e afeto.
Monstro: A História de Ed Gein (03/10)
Produção original que mergulha na vida de um dos criminosos mais perturbadores dos Estados Unidos, inspiração para ícones do terror como Norman Bates e Leatherface.
A Diplomata: 3ª temporada (16/10)
Kate Wyler retorna em meio a novas crises políticas e ameaças globais. A série indicada ao Emmy é um dos títulos mais aguardados do mês.
The Witcher: 4ª temporada (30/10)
Geralt, Yennefer e Ciri seguem caminhos separados após os acontecimentos da terceira temporada. A saga de fantasia retorna com mais batalhas, intrigas e magia.
Respira: 2ª temporada (31/10)
O drama hospitalar mostra médicos e pacientes enfrentando os efeitos da privatização no sistema de saúde. A nova temporada promete ainda mais tensão.
Outros destaques de outubro na Netflix
Além dos originais, a Netflix traz clássicos e estreias variadas:
- Todo Mundo em Pânico 2 (04/10) e Todo Mundo em Pânico 3 (04/10), garantindo boas risadas.
- Convenção das Bruxas (03/10), fantasia estrelada por Anne Hathaway.
- Os Bons Companheiros (18/10), clássico do cinema de Martin Scorsese.
- O Menino do Pijama Listrado (23/10), drama comovente sobre amizade em meio ao Holocausto.
- Casa de Dinamite (24/10), suspense político explosivo.
- Balada de um Jogador (29/10), romance perigoso ambientado em cassinos de Macau.
Documentários e especiais
Um dos lançamentos mais comentados é Victoria Beckham (09/10), documentário que acompanha a estilista e ex-Spice Girl durante os preparativos para a Semana de Moda de Paris.
Conteúdo para crianças
A criançada também ganha novidades com Pets – A Vida Secreta dos Bichos (10/10) e sua sequência Pets 2 (10/10), além de novas fases do anime One Piece: Zou (01/10).
Lançamentos Netflix em outubro de 2025
A seguir, veja em lista todas as datas e lançamentos que chegam ao streaming no décimo mês do ano.
- 03/10: Monstro: A História de Ed Gein, Gênio dos Desejos, Steve, Convenção das Bruxas
- 04/10: Todo Mundo em Pânico 2, Todo Mundo em Pânico 3
- 07/10: O Máskara, Halloween
- 08/10: Caramelo
- 09/10: Victoria Beckham
- 10/10: A Mulher na Cabine 10, Pets 1 e 2
- 16/10: Românticos Anônimos, A Diplomata: 3ª temporada, Um Tira da Pesada 1 e 2
- 18/10: Os Bons Companheiros, Refém do Silêncio
- 23/10: Ninguém Quer: 2ª temporada, O Menino do Pijama Listrado
- 24/10: Casa de Dinamite
- 29/10: Os Donos do Jogo, Balada de um Jogador
- 30/10: The Witcher: 4ª temporada
- 31/10: Respira: 2ª temporada