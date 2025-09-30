Netflix em outubro de 2025: filmes e séries que chegam no mês

Outubro de 2025 promete ser agitado para os assinantes da Netflix. Saiba os filmes e séries que chegam ao catálogo do serviço neste mês / Crédito: Divulgação/Netflix

Outubro de 2025 promete ser um dos meses mais movimentados para os assinantes da Netflix. A plataforma de streaming preparou uma lista de lançamentos que vai do suspense ao romance, passando por comédia, ação, fantasia e até documentários de bastidores do mundo da moda.

Entre os destaques estão produções originais aguardadas, como a 2ª temporada de Ninguém Quer, a volta de The Witcher e o drama nacional Caramelo.

Netflix: principais lançamentos de outubro Ninguém Quer: 2ª temporada (23/10) "Ninguém Quer": comédia romântica da Netflix é inspirada em história real. Crédito: Netflix/Divulgação Estrelada por Adam Brody e Kristen Bell, a série retorna com novos conflitos e dilemas do casal Joanne e Noah. A produção mistura drama e humor em episódios inéditos que prometem fisgar ainda mais os fãs. Caramelo: filme nacional com Rafa Vitti (08/10) Um chef encontra esperança após um diagnóstico difícil, com a ajuda de um cão vira-lata. Crédito: Netflix/Divulgação

Produção original que mergulha na vida de um dos criminosos mais perturbadores dos Estados Unidos, inspiração para ícones do terror como Norman Bates e Leatherface. A Diplomata: 3ª temporada (16/10) Kate enfrenta ameaças globais em meio a crises políticas intensas. Crédito: Netflix/Divulgação Kate Wyler retorna em meio a novas crises políticas e ameaças globais. A série indicada ao Emmy é um dos títulos mais aguardados do mês.