Showgirl: entenda o significado do novo álbum de Taylor Swift

Novo álbum de Taylor Swift: entenda o que é uma "showgirl"A estrela do pop, Taylor Swift, lança nesta sexta-feira, 3, o álbum "The Life of a Showgirl". Veja o significado e o que levou a cantora a escolher o título
“The Life of a Showgirl”, de Taylor Swift, será seu décimo segundo álbum, previsto para ser lançado em 3 de outubro pela gravadora Republic Records. Inspirado por sua vida como artista, o álbum traz no título a expressão “Showgirl”.
Traduzido como “A vida de uma showgirl”, o nome do disco levanta a pergunta: de que vida Taylor está falando em sua nova obra?
Taylor Swift explica significado de seu novo álbum
Em entrevista ao podcast New Heights, a estrela do pop contou que seu novo lançamento foi escrito durante a The Eras Tour e conta a história de tudo o que estava acontecendo nos bastidores da sua turnê.
“Eu estava fazendo shows, fazia tipo 3 shows em sequência, tinha 3 dias livres, viajava pra Suécia, voltava pra turnê. Enquanto trabalhava no disco eu estava fisicamente exausta, mas eu também estava tão animada e ansiosa por estar criando“, disse Taylor.
Travis Kelce, o apresentador do podcast, comentou: "Literalmente vivendo a vida de uma showgirl enquanto estava escrevendo ele", e Taylor respondeu: "Eu estava. E é por isso que eu dei esse nome. Acertou".
Nas capas alternativas do disco, Taylor aparece com figurinos típicos das dançarinas showgirls, marcados por penas, pedras brilhantes e batom vermelho, evocando a estética burlesca dos cabarés parisienses da Belle Époque.
Entenda o que é "showgirl"
Showgirl surgiu no final do século XIX e início do XX, com estabelecimentos noturnos conhecidos pela mistura de espetáculos de dança, teatro, apresentações de drag queens e até striptease. O famoso Moulin Rouge e o Paradis Latin, o cabaré mais antigo de Paris, estão ativos até os dias de hoje.
Foi nesse contexto de entretenimento da burguesia parisiense que surgiu o Cancan, uma dança sensual ousada, marcada por figurinos extravagantes.
Quando a estética dos cabarés parisienses chegou a Las Vegas, o termo “showgirl” passou a ser utilizado para se referir às dançarinas desses espetáculos. O Cassino El Rancho foi o primeiro dos Estados Unidos (EUA) a incluir esse tipo de performance em seus shows.
Segundo o pesquisador Heather Hester, do German Historical Institute, o produtor Florenz Ziegfeld Jr. foi um dos responsáveis por transformar o entretenimento nos EUA. Ele popularizou o estilo showgirl com as “Ziegfeld Follies”, entre os anos 1900 e 1930, inspiradas nas Folies Bergère de Paris.
Novo álbum da Taylor Swift: o que esperar de “The Life of a Showgirl”
O novo álbum é o primeiro lançado por Taylor após recuperar os direitos de todos os anteriores ao “Lover”, de 2019, em maio deste ano.
Seu último álbum é de abril de 2024, o “The Tortured Poets Department”, em que compartilha faixas pessoais após o término com o ator Joe Alwyn, com quem namorou por seis anos.
Agora, os fãs esperam por músicas que misturam batidas animadas com poesias, o que já pode ser entendido visualmente nas outras versões de capa do “The Life of a Showgirl”.
Um dos diferenciais do álbum é a volta dos produtores Max Martin e Shellback ao invés de Jack Antonoff, com quem colaborou nas últimas produções e era esperado para esta.
A dupla foi responsável pela produção de hits como “We Are Never Getting Back Together”, “Shake It Off” e “Style”.