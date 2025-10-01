Showgirl: entenda o significado do novo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift lança, nesta sexta-feira, 3 de outubro, novo álbum sobre sua vida como uma "showgirl" / Crédito: Reprodução / Instagram / @taylorswift

“The Life of a Showgirl”, de Taylor Swift, será seu décimo segundo álbum, previsto para ser lançado em 3 de outubro pela gravadora Republic Records. Inspirado por sua vida como artista, o álbum traz no título a expressão “Showgirl”. Traduzido como “A vida de uma showgirl”, o nome do disco levanta a pergunta: de que vida Taylor está falando em sua nova obra?

Taylor Swift explica significado de seu novo álbum Em entrevista ao podcast New Heights, a estrela do pop contou que seu novo lançamento foi escrito durante a The Eras Tour e conta a história de tudo o que estava acontecendo nos bastidores da sua turnê. “Eu estava fazendo shows, fazia tipo 3 shows em sequência, tinha 3 dias livres, viajava pra Suécia, voltava pra turnê. Enquanto trabalhava no disco eu estava fisicamente exausta, mas eu também estava tão animada e ansiosa por estar criando“, disse Taylor. Travis Kelce, o apresentador do podcast, comentou: "Literalmente vivendo a vida de uma showgirl enquanto estava escrevendo ele", e Taylor respondeu: "Eu estava. E é por isso que eu dei esse nome. Acertou". Nas capas alternativas do disco, Taylor aparece com figurinos típicos das dançarinas showgirls, marcados por penas, pedras brilhantes e batom vermelho, evocando a estética burlesca dos cabarés parisienses da Belle Époque.

Leia mais The Life of a Showgirl: o que esperar do novo álbum de Taylor Swift Sobre o assunto The Life of a Showgirl: o que esperar do novo álbum de Taylor Swift Entenda o que é "showgirl" Showgirl surgiu no final do século XIX e início do XX, com estabelecimentos noturnos conhecidos pela mistura de espetáculos de dança, teatro, apresentações de drag queens e até striptease. O famoso Moulin Rouge e o Paradis Latin, o cabaré mais antigo de Paris, estão ativos até os dias de hoje. Foi nesse contexto de entretenimento da burguesia parisiense que surgiu o Cancan, uma dança sensual ousada, marcada por figurinos extravagantes.

Quando a estética dos cabarés parisienses chegou a Las Vegas, o termo "showgirl" passou a ser utilizado para se referir às dançarinas desses espetáculos. O Cassino El Rancho foi o primeiro dos Estados Unidos (EUA) a incluir esse tipo de performance em seus shows. Segundo o pesquisador Heather Hester, do German Historical Institute, o produtor Florenz Ziegfeld Jr. foi um dos responsáveis por transformar o entretenimento nos EUA. Ele popularizou o estilo showgirl com as "Ziegfeld Follies", entre os anos 1900 e 1930, inspiradas nas Folies Bergère de Paris.