Heartstopper terá filme, sem quarta temporada da série; saiba tudo

A Netflix anunciou oficialmente que a série de sucesso Heartstopper — estrelada por Kit Connor como Nick Nelson e Joe Locke como Charlie Spring — será concluída com um longa-metragem, não retornando , portanto, para uma quarta temporada completa.

O Tudum relata que as estrelas principais da série, Kit Connor e Joe Locke, retornarão para o encerramento no filme.

Além de reprisarem seus papéis como Nick e Charlie, respectivamente, os atores também atuarão como produtores executivos do longa-metragem — conforme informado pela Netflix.

A Netflix ainda não revelou a data de estreia do filme final de Heartstopper, mas anunciou em um comunicado à imprensa que as filmagens terão início no verão de 2025.