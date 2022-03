Dorama: o que é e por que faz tanto sucesso?

Dorama faz referência à pronúncia da palavra "drama" em japonês. As produções não se limitam a um único país e estão presente principalmente na Coreia do Sul, Japão, China e Tailândia. O sucesso já ultrapassou o continente asiático e o Brasil foi o 3º país do mundo que mais consumiu dorama durante a pandemia, segundo a pesquisa do Ministério da Cultura, Esportes e Turismo, realizada pela Fundação Coreana para Intercâmbio Cultural Internacional.



Normalmente, os doramas possuem um enredo dividido em 16 episódios com foco em apenas um núcleo principal de personagens — diferente das novelas brasileiras, que costumam ter vários núcleos. Além disso, os dramas coreanos possuem apenas uma temporada e os episódios são lançados semanalmente.

Esse tipo de produção aborda diversas temáticas, no entanto, a comédia romântica é o gênero mais predominante. O grande sucesso dos doramas mundo afora também pode ser explicado pela influência de celebridades coreanas como BTS e Blackpink.

Para acompanhar o sucesso global dos dramas asiáticos, o serviço de streaming Netflix investiu mais de 600 milhões de dólares em obras coreanas no último ano. Publicações feitas pelos perfis da plataforma em redes sociais acerca do assunto, antes quase inexistentes, agora são comuns.

Veja abaixo uma lista com doramas clássicos que estão disponíveis na Netflix:

Responde 1988



Lançamento: 2015

Elenco: Park Bo-gum, Lee Hye-ri, Ryu Jun-yeol, Go Kyung-pyo

Onde assistir: Netflix

Globlin



Lançamento: 2016

Elenco: Kim Go-eun, Gong Yoo, Lee Dong-wook

Onde assistir: Viki Rakuten

Itaewon Class



Lançamento: 2020

Elenco: Park Seo-joon, Kim Da-mi, Kwon Na-ra

Onde assistir: Netflix

Tudo bem não ser normal



Lançamento: 2020

Elenco: Seo Ye-ji, Kim Soo-hyun

Onde assistir: Netflix

Vincenzo



Lançamento: 2021

Elenco: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Ok Taec-yeon

Onde assistir: Netflix

