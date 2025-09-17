Final de O Verão que Mudou Minha Vida confirma valor do hype

"O Verão Que Mudou Minha Vida" encerra temporada com sucesso nas redes sociais / Crédito: Erika Doss/Prime

Fenômeno nas redes sociais, a série "O Verão que Mudou Minha Vida" chegou ao episódio final nesta quarta-feira, 17, após três temporadas na Prime Video. Inspirada na trilogia da autora norte-americana Jenny Han, a produção audiovisual conta a história de Belly Couklin (Lola Tung). Ela, no início da adolescência, se vê envolvida em um triângulo amoroso envolvendo os irmãos Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno) e Conrad Fisher (Chris Briney), com quem costumeiramente passa as férias de verão.

Após 26 episódios, como é de se esperar em produções que optam por esse tipo de enredo — como foi em "Diários de um Vampiro" —, é chegado o momento em que Belly decidirá com quem terá seu final feliz. RELACIONADO | Netflix, Disney+ e HBO Max: veja lançamentos da semana no streaming Tudo aponta para que sua felicidade esteja com Jeremiah, com quem ela escolheu ficar — e posteriormente noivar. Mas a escolha mais confortável vai se mostrando, no decorrer dos episódios, a mais insegura. Isso porque Belly e Jeremiah são construídos para se ancorar um ao outro no pior sentido da palavra, numa busca com que as coisas melhorassem no decorrer do namoro ou após o casamento, mas permanecem estagnados: Belly sem conseguir tomar decisões sozinha e Jeremiah sem amadurecer.

Roteiro de "O Verão Que Mudou Minha Vida" acerta narrativa Nisso, o roteiro transmitiu bem, sem parecer forçado ou repetitivo, o que é acompanhar dois adolescentes tomando decisões imaturas e impulsivas. Ainda que, na ânsia por chegar logo ao final feliz, alguns telespectadores tenham achado a história por vezes enrolada, ela cumpriu o papel necessário dentro do enredo e do número de episódios. Quando Conrad reaparece após quatro anos de distância, todos eles são obrigados a confrontar os sentimentos que tentaram esconder debaixo do tapete.

A história chega então a um de seus ápices, já que o irmão até então também não tinha confrontado os seus próprios sentimentos pela noiva do irmão — e é forçado a isso quando a vê com uma aliança no dedo. LEIA TAMBÉM | ‘Superman’ ganha data de estreia no streaming e ator comemora Nos 11 episódios da terceira temporada, o enredo pouco peca em termos do desenvolvimento principal do triângulo, ainda que esqueça alguns acontecimentos no meio do caminho, como a própria terapia de Conrad, a amizade dele com Agnes, a amizade de Belly com Anika — que é vendida como coadjuvante, mas mais parece figurante — e a vida que o mocinho vivia na faculdade.