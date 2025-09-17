Com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, 'A Empregada' ganha trailer

Baseado em best-seller, 'A Empregada' ganha trailer; saiba mais sobre o filme de suspense com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried

Ex-presidiária, Millie é contratada pelo casal rico Nina e Andrew Winchester para cuidar dos afazeres domésticos e buscar a filha do casal na escola. A trama se desenvolve a partir do comportamento abusivo que a patroa apresenta em relação à empregada e à própria filha.

Protagonizado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried , filme de suspense " A Empregada ", baseado no best-seller de Freida McFadden, ganhou trailer nesta terça-feira, 16. Na adaptação, Sweeney interpreta Millie, a empregada de Nina, personagem de Seyfried.

Nina faz tortura psicológica com a filha e o marido e suja os cômodos da casa intencionalmente para Millie limpar. Enquanto observa o comportamento da patroa, a personagem de Sidney Sweeney tenta ignorar e acaba imaginando a própria vida se tivesse o dinheiro e a família que a patroa tem.

"A Empregada" é baseado no primeiro livro de uma trilogia, que vendeu mais de 400 mil exemplares. A história de Millie após os acontecimentos do primeiro título continua em "O Segredo da Empregada" e "A Empregada Está de Olho".

Confira o trailer de 'A Empregada'