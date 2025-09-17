Com sete indicações para Liniker, veja lista do 26º Grammy Latino

Liniker conquista sete indicações no 26º Grammy Latino. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Uma das mais importantes premiações da música focada nas produções de países latinos, a Academia Latina da Gravação divulgou nesta quarta-feira, 17, a lista de indicados ao 26º Grammy Latino. Reunindo nomes relevantes de diversos gêneros e estilos, a competição traz artistas do Brasil, Porto Rico, Colômbia, Peru, Argentina, Cuba e outros países da América Latina que competem nas 60 categorias do prêmio internacional.

Leia também | Orquestra cearense recria 'Live at Pompeii', do Pink Floyd, no TJA Com três novas categorias – sendo elas: Mídias Visuais, Melhor Música para Mídias Visuais e Melhor Canção de Raízes –, a cerimônia do 26º Grammy Latino ocorre no dia 13 de novembro deste ano, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Artistas brasileiros se destacam no Grammy Latino

Na premiação deste ano, diversos artistas nacionais receberam indicações e concorrem nas categorias mais disputadas. Entre os destaques, os músicos João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê foram indicados em Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com “Dominguinho”, disco que celebra o forró. Nas redes sociais, o cantor pernambucano comemorou a novidade. “Obrigado a cada pessoa que vibra, canta e caminha com a gente nessa jornada”, escreveu João Gomes, celebrando ao lado dos companheiros de projeto.