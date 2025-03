Fãs fazem fila para conhecer autora de best-seller LGBT+ em Fortaleza

Fãs fizeram fila no shopping Iguatemi Bosque para autógrafos com autora Elayne Baeta / Crédito: Adailma Mendes/Reprodução e Reprodução/Instagram @elaynebaeta

Voltas pelo estacionamento, cerca de 400 pessoas, admiradoras de outro estado e espera desde 5 horas da manhã para um evento que aconteceria somente à tarde: esse foi o cenário encontrado no shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, na manhã deste sábado, 29. O motivo? A presença da escritora e ilustradora baiana Elayne Baeta na Livraria Leitura. Autora best-seller, ela faz turnê solidária e lança às 15 horas na capital cearense o livro “Coisas Óbvias Sobre o Amor”, continuação de seu romance de estreia. Foram distribuídas 200 senhas para um bate-papo e sessão de autógrafos com a escritora, mas a demanda foi muito maior, demonstrando como a autora é um fenômeno contemporâneo.

As senhas seriam distribuídas a partir das 10 horas, mas a movimentação já estava grande várias horas antes. Nesta turnê solidária, Elayne Baeta pediu a quem comparecesse para doar materiais de limpeza e alimentos não perecíveis à Outra Casa Coletiva, que acolhe pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade. Elayne Baeta: autora em ascensão atrai mães para sonho de filhas Nesta turnê solidária, Elayne Baeta já visitou cidades como Salvador (BA), Recife (PE), Maceió (AL) e Belo Horizonte (MG). Agora em Fortaleza, ela pode se deparar com uma legião de fãs - base aumentada a cada ano para a detentora do recorde de pré-venda de um autor nacional. A jornalista Adailma Mendes entrou na fila às 5 horas da manhã e já havia fãs marcando presença. Como observou, a fila “deu a volta em pelo menos três áreas do estacionamento do shopping” e “facilmente havia mais de 400 pessoas na fila”, mesmo que somente 200 fossem conseguir as senhas.

A profissional quis realizar o sonho da sua filha de 14 anos, grande admiradora de Elayne. A espera pelo momento foi tão grande que mãe e filha fizeram um “trato”. Felizmente, a história teve final feliz, pois foi contemplada com a senha. "Já tem alguns meses que a minha filha estava programando esse momento. Ela até tinha prova na escola, mas negociou comigo de fazer segunda chamada por ser tão fã e eu embarquei nesse sonho dela de encontrar a escritora. Ela já leu todos os livros e está trazendo um deles para autografar”, compartilha. Adailma destaca: “Eu realmente queria acompanhá-la nisso, porque eu vi o quanto que era importante para ela, assim como tem outras acompanhando também suas filhas para esse momento”. Como relata Adailma, a fila era formada principalmente por jovens, entre adolescentes e jovens adultos.

“Eu não conhecia a escritora. Comecei a ler algumas coisas nesta semana, acompanhar seu perfil no Instagram, e vi o quanto que ela se conecta com as leitoras e consegue mover o público que estava querendo uma representante como ela vem sendo, falando com sensibilidade e se conectando muito com adolescentes”, descreve. Elayne Baeta: “Vou estar em casa quando encontrá-la” A estudante de Psicologia Maria Clara, 17, acordou às 4h50min para chegar cedo ao shopping Iguatemi Bosque. Ela estava na fila desde 6 horas da manhã e foi uma das fãs a conseguir senha para conhecer Elayne Baeta. “Fiquei muito feliz! Minha amiga me mandou o post de divulgação do lançamento e já combinamos de ir juntas para finalmente conhecer o amor de Elayne na pele!”, destaca. Elas, porém, ficaram preocupadas, pois sabiam que a procura seria muito grande.