Orquestra cearense recria 'Live at Pompeii', do Pink Floyd, no TJA

Orquestra Eleazar de Carvalho recria "Live At Pompeii", show clássico do Pink Floyd, no TJA / Crédito: Divulgação

A Orquestra Eleazar de Carvalho realiza um concerto em homenagem ao grupo Pink Floyd. O evento acontece no dia 12 de outubro no palco do Theatro José de Alencar. Os ingressos para o espetáculo já estão à venda no site Sympla, com valores a partir de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira).

Intitulado de "Rock Concert – Tributo A Pink Floyd: Live At Pompeii - MCMLXXII", o concerto reúne os sucessos da banda britânica e tem inspiração no documentário homônimo do grupo. Com arranjos feitos pelo músico Inácio Saldanha, o show traz no repertório músicas como "A Saucerful of Secrets", "Mademoiselle Nobs" e "One Of These Days". Além da orquestra de cordas com violino, viola, violoncelo e contrabaixo, o evento conta com uma banda de guitarra, baixo elétrico, bateria e teclado.