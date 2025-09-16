Orquestra cearense recria 'Live at Pompeii', do Pink Floyd, no TJA

Orquestra cearense recria 'Live at Pompeii', do Pink Floyd, no TJAOrquestra Eleazar de Carvalho apresenta tributo ao grupo Pink Floyd baseado no trabalho "Live at Pompei", em que apresenta seus sucesso em um anfiteatro romano nas ruínas de Pompeia, Itália
A Orquestra Eleazar de Carvalho realiza um concerto em homenagem ao grupo Pink Floyd. O evento acontece no dia 12 de outubro no palco do Theatro José de Alencar.
Os ingressos para o espetáculo já estão à venda no site Sympla, com valores a partir de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira).
Leia Mais | Cinema do Dragão exibe filmes do Studio Ghibli com concerto gratuito
Intitulado de “Rock Concert – Tributo A Pink Floyd: Live At Pompeii - MCMLXXII”, o concerto reúne os sucessos da banda britânica e tem inspiração no documentário homônimo do grupo.
Com arranjos feitos pelo músico Inácio Saldanha, o show traz no repertório músicas como “A Saucerful of Secrets”, “Mademoiselle Nobs” e "One Of These Days”.
Além da orquestra de cordas com violino, viola, violoncelo e contrabaixo, o evento conta com uma banda de guitarra, baixo elétrico, bateria e teclado.
Durante a apresentação, a produção original de 1972 do Pink Floyd, que foi remasterizada em 4K e relançada em 2025, será apresentada ao público.
O concerto também conta com luzes e efeitos especiais com a proposta de criar uma experiência psicodélica e imersiva
Pink Floyd: Live At Pompeii - MCMLXXII”
Gravado em outubro de 1971 e lançado em setembro de 1972, "Live at Pompeii" é um dos vídeos mais celebrados da história do rock internacional. Dirigido por Adrian Maben, o filme-concerto foi gravado sem plateia nas ruínas do anfiteatro romano de Pompeia, na Itália.
Na época, a banda era formada por Roger Waters (voz e baixo), David Gilmour (voz e guitarra), Nick Mason (bateria) e Richard Wright (teclados). Um ano depois do lançamento de "Live at Pompeii", a banda apresentaria "The Dark side of the Moon", os dos álbuns mais importantes da sua discografia.
Rock Concert – Tributo A Pink Floyd: Live At Pompeii - MCMLXXII
- Quando: domingo, 12 de outubro, às 18 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Quanto: R$30 (meia) e R$60 (inteira); vendas pelo Sympla
- Mais Informações: @tja.theatrojosedealencar e @orquestra_eleazar_de_carvalho