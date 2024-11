Elenco principal de 'Euphoria' voltará para 3ª temporada da série

As gravações da terceira temporada de "Euphoria" iniciarão em janeiro de 2025 e vão contar com o retorno de todo o elenco principal da série. Casey Bloys, chefe da HBO/Max, confirmou a informação durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 12.

Uma data definitiva não foi definida para iniciar as gravações, apenas que elas devem começar “entre meados e o final de janeiro”. “Nada mudou. Eu já li os roteiros, e estamos felizes com o progresso. Estamos seguindo em frente. Todos os atores estão no elenco”, garantiu.