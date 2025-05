Filmes e séries novas: confira lançamentos de suspense e terror no streaming

Confira abaixo os destaques de terror e suspense disponíveis nas plataformas de streaming nos próximos dias e mais abaixo, algumas estreias no cinema .

Filmes novos de suspense e terror no streaming

Os serviços de streaming prepararam estreias de peso. A Netflix aposta em terror jovem com a nova entrada da franquia "Rua do Medo". Confira os destaques com sinopse, data de estreia e onde assistir:

Terror no Rio

O filme segue Andrejs, um guia local que, apesar de ser profissional, tem medo de aventuras reais. Quando sua irmã desaparece, ele se vê obrigado a enfrentar o desconhecido e as forças da natureza. Ele conhece um fermentador de repolho e uma irmandade de caçadores, que revelam ser protetores de fenômenos naturais.

Quando: 21 de maio



21 de maio Onde assistir: Max

Rua do Medo: Rainha do Baile

Rua do Medo retorna à Shadyside High School onde o baile de formatura está se aproximando e o grupo de garotas populares da escola está ocupado com suas campanhas pela coroa de rainha. Quando uma corajosa forasteira decide se candidatar para o posto, suas concorrentes começam a desaparecer misteriosamente.