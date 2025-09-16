'O Agente Secreto' será exibido em mais de 90 países

'O Agente Secreto' será exibido em mais de 90 paísesRepresentante oficial do Brasil para tentar uma vaga no 98º Oscar, filme pernambucano "O Agente Secreto" começa trajetória de exibições
Poucos dias após sua estreia mundial no 78º Festival de Cannes, em maio deste ano, o brasileiro “O Agente Secreto” teve seus direitos de distribuição nos EUA adquiridos pela Neon, empresa com grande destaque no circuito comercial americano.
Antes mesmo das vitórias no festival francês, essa notícia já parecia confirmar o diálogo que o filme também estabelecia com o público internacional.
Embora a estreia brasileira esteja marcada apenas para o dia 6 de novembro, o filme precisa ter outras exibições para seguir o regulamento estabelecido pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood. Para estar elegível ao Oscar, as produções estrangeiras precisam ficar uma semana em exibição nos seus países de origem.
A partir desta quinta-feira, 18, a obra será exibida em Recife, Curitiba e Salvador. No dia 24, será exibido gratuitamente dentro da programação do 35º Cine Ceará com a presença do elenco cearense.
Além disso, a agente de vendas internacionais MK2 informou que a estreia comercial da obra está garantida para mais de 90 países da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania.
Entre os territórios já confirmados estão China, México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.
Nos Estados Unidos, o filme chega ao circuito comercial de Nova York no dia 26 de novembro, ampliando para as salas de Los Angeles em 5 de dezembro.
Nesse mesmo período, alcançará também públicos de festivais importantes como 73º San Sebastian, 63º Nova York, 34º Biarritz, BFI London, 23º Morelia e, por fim, sessão especial no Museu da Academia, em Los Angeles, com apresentação de Walter Salles.
A estratégia de distribuição leva em consideração um período crucial para a produção ser percebida pelo mercado americano, especialmente, porque a pré-lista de 15 filmes finalistas ao Oscar de Melhor Filme Internacional será anunciada no dia 16 de dezembro.
