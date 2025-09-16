O longa é estrelado por Wagner Moura e tem direção de Kleber Mendonça Filho / Crédito: Victor Juca/DIVULGAÇÃO

Poucos dias após sua estreia mundial no 78º Festival de Cannes, em maio deste ano, o brasileiro “O Agente Secreto” teve seus direitos de distribuição nos EUA adquiridos pela Neon, empresa com grande destaque no circuito comercial americano. Antes mesmo das vitórias no festival francês, essa notícia já parecia confirmar o diálogo que o filme também estabelecia com o público internacional.

INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo Embora a estreia brasileira esteja marcada apenas para o dia 6 de novembro, o filme precisa ter outras exibições para seguir o regulamento estabelecido pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood. Para estar elegível ao Oscar, as produções estrangeiras precisam ficar uma semana em exibição nos seus países de origem. "O Agente Secreto" será exibido em mais de 90 países Crédito: VICTOR JUCA/DIVULGAÇÃO A partir desta quinta-feira, 18, a obra será exibida em Recife, Curitiba e Salvador. No dia 24, será exibido gratuitamente dentro da programação do 35º Cine Ceará com a presença do elenco cearense.

Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema Além disso, a agente de vendas internacionais MK2 informou que a estreia comercial da obra está garantida para mais de 90 países da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania. Entre os territórios já confirmados estão China, México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.