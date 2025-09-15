Dragão do Mar exibe filmes do Studio Ghibli com concerto gratuito

Cinema do Dragão exibe filmes do Studio Ghibli com concerto gratuito14 filmes do Studio Ghibli vão ser exibidos no Cinema do Dragão, em Fortaleza, durante programação de aniversário de 40 anos da distribuidora no Brasil
As animações do Studio Ghibli vão ganhar um momento especial em Fortaleza. Com a chegada do Ghibli Fest, marcado para iniciar nesta quinta-feira, 18, em cinemas selecionados por todo o Brasil, o momento que celebra o aniversário de 40 anos da chegada da distribuidora japonesa no País terá transmissão no Cinema do Dragão do Mar.
No equipamento cultural localizado na Praia de Iracema, as exibições nos dias 18, 19, 20 e 30 vão ter participação da Camerata de Cordas da UFC. Os concertos gratuitos serão realizados em diferentes espaços do Dragão do Mar, às 18 horas.
Durante as apresentações, o grupo musical da Universidade Federal do Ceará (UFC) irá interpretar canções que marcaram as trilhas sonoras dos filmes do Studio Ghibli.
14 filmes do Studio Ghibli vão ser exibidos no Cinema do Dragão, em Fortaleza
O público poderá assistir aos filmes “Da colina Kokuriko”, “O castelo animado”, “Meu amigo Totoro”, “Meus vizinhos os Yamadas”, “Sussurros do coração”, “Ponyo: Uma amizade que veio do mar”, “Pom Poko: a grande batalha dos guaxinins”, “Nausicaä do Vale do Vento”, “Vidas ao vento”, “A viagem de Chihiro”, “Memórias de ontem”, “O serviço de entregas da Kiki”, “Eu posso ouvir o oceano”, e “Porco Rosso: o último herói romântico”.
Com ingressos à venda no site Ingresso.com, com valores de R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira), as sessões ocorrem entre os dias 18 de setembro e 1º de outubro.
Confira as sessões do Ghibli Fest no Cinema do Dragão
Quinta-feira, 18
- 19 horas: “Da colina Kokuriko” (2011)
Sexta-feira, 19
- 19 horas: “O castelo animado” (2004)
Sábado, 20
- 19 horas: “Meu amigo Totoro” (1988)
Domingo, 21
- 17 horas: “Meus vizinhos os Yamadas” (1999)
- 19 horas: “Ponyo: Uma amizade que veio do mar” (2008)
Terça-feira, 23
- 19 horas: “Sussurros do coração” (1995)
Quarta-feira, 24
- 19 horas: “Pom Poko: A grande batalha dos guaxinins” (1994)
Quinta-feira, 25
- 19 horas: “Nausicaä do Vale do Vento” (1984)
Sexta-feira, 26
- 19 horas: “Vidas ao vento” (2013)
Sábado, 27
- 19 horas: “A viagem de Chihiro” (2001)
Domingo, 28
- 17 horas: “Memórias de ontem” (1991)
- 19 horas: “O serviço de entregas da Kiki” (1989)
Terça-feira, 30
- 19 horas: “Eu posso ouvir o oceano” (1993)
Quarta-feira, 1º
- 19 horas: “Porco Rosso: O último herói romântico” (1992)
Veja agenda de apresentações da Camerata de Cordas da UFC no Dragão do Mar
Quinta-feira, 18
- Quando: 18 horas
- Onde: Arena Dragão do Mar
Sexta-feira, 19
- Quando: 18 horas
- Onde: Arena Dragão do Mar
Sábado, 20
- Quando: 18 horas
- Onde: Sala 2 do Cinema do Dragão do Mar
Terça-feira, 30
- Quando: 18 horas
- Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho
Ghibli Fest no Cinema do Dragão
- Quando: 18 de setembro a 1º de outubro
- Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira)
- Vendas: Ingresso.com
Camerata de Cordas da UFC apresenta Concerto Ghibli
- Quando: dias 18, 19, 20 e 30, às 18 horas
- Onde: espaços do Dragão do Mar
- Gratuito