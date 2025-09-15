Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dragão do Mar exibe filmes do Studio Ghibli com concerto gratuito

Cinema do Dragão exibe filmes do Studio Ghibli com concerto gratuito

14 filmes do Studio Ghibli vão ser exibidos no Cinema do Dragão, em Fortaleza, durante programação de aniversário de 40 anos da distribuidora no Brasil
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As animações do Studio Ghibli vão ganhar um momento especial em Fortaleza. Com a chegada do Ghibli Fest, marcado para iniciar nesta quinta-feira, 18, em cinemas selecionados por todo o Brasil, o momento que celebra o aniversário de 40 anos da chegada da distribuidora japonesa no País terá transmissão no Cinema do Dragão do Mar.

Leia também | 'O Agente Secreto' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026

No equipamento cultural localizado na Praia de Iracema, as exibições nos dias 18, 19, 20 e 30 vão ter participação da Camerata de Cordas da UFC. Os concertos gratuitos serão realizados em diferentes espaços do Dragão do Mar, às 18 horas.

Durante as apresentações, o grupo musical da Universidade Federal do Ceará (UFC) irá interpretar canções que marcaram as trilhas sonoras dos filmes do Studio Ghibli.

14 filmes do Studio Ghibli vão ser exibidos no Cinema do Dragão, em Fortaleza

O público poderá assistir aos filmes “Da colina Kokuriko”, “O castelo animado”, “Meu amigo Totoro”, “Meus vizinhos os Yamadas”, “Sussurros do coração”, “Ponyo: Uma amizade que veio do mar”, “Pom Poko: a grande batalha dos guaxinins”, “Nausicaä do Vale do Vento”, “Vidas ao vento”, “A viagem de Chihiro”, “Memórias de ontem”, “O serviço de entregas da Kiki”, “Eu posso ouvir o oceano”, e “Porco Rosso: o último herói romântico”.

Com ingressos à venda no site Ingresso.com, com valores de R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira), as sessões ocorrem entre os dias 18 de setembro e 1º de outubro.

Leia também | Com homenagem à Mariana Ximenes, veja sessões do 35° Cine Ceará

Confira as sessões do Ghibli Fest no Cinema do Dragão

Quinta-feira, 18

  • 19 horas: “Da colina Kokuriko” (2011)

Sexta-feira, 19

  • 19 horas: “O castelo animado” (2004)

Sábado, 20

  • 19 horas: “Meu amigo Totoro” (1988)

Domingo, 21

  • 17 horas: “Meus vizinhos os Yamadas” (1999)
  • 19 horas: “Ponyo: Uma amizade que veio do mar” (2008)

Terça-feira, 23

  • 19 horas: “Sussurros do coração” (1995)

Quarta-feira, 24

  • 19 horas: “Pom Poko: A grande batalha dos guaxinins” (1994)

Quinta-feira, 25

  • 19 horas: “Nausicaä do Vale do Vento” (1984)

Sexta-feira, 26

  • 19 horas: “Vidas ao vento” (2013)

Sábado, 27

  • 19 horas: “A viagem de Chihiro” (2001)

Domingo, 28

  • 17 horas: “Memórias de ontem” (1991)
  • 19 horas: “O serviço de entregas da Kiki” (1989)

Terça-feira, 30

  • 19 horas: “Eu posso ouvir o oceano” (1993)

Quarta-feira, 1º

  • 19 horas: “Porco Rosso: O último herói romântico” (1992)

Veja agenda de apresentações da Camerata de Cordas da UFC no Dragão do Mar

Quinta-feira, 18

  • Quando: 18 horas
  • Onde: Arena Dragão do Mar

Sexta-feira, 19

  • Quando: 18 horas
  • Onde: Arena Dragão do Mar

Sábado, 20

  • Quando: 18 horas
  • Onde: Sala 2 do Cinema do Dragão do Mar

Terça-feira, 30

  • Quando: 18 horas
  • Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho

Ghibli Fest no Cinema do Dragão

  • Quando: 18 de setembro a 1º de outubro
  • Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira)
  • Vendas: Ingresso.com

Camerata de Cordas da UFC apresenta Concerto Ghibli

  • Quando: dias 18, 19, 20 e 30, às 18 horas
  • Onde: espaços do Dragão do Mar
  • Gratuito

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar