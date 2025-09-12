Pause: Kátia Cilene revela bastidores de novo DVD

Celebrando 35 anos de carreira, a cantora Kátia Cilene lança um novo DVD. Entrevistada do programa Pause, a artista revisita sua trajetória e também comemora suas cinco décadas de vida

Nesta sexta-feira, 12 de setembro, o programa Pause , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe uma das vozes mais marcantes do forró , eternizada na música brasileiro pelo sucesso "Meu Vaqueiro, Meu Peão", cantora Katia Cilene.

Revelada nos anos 1990 à frente do Mastruz com Leite, onde deu voz a clássicos como "Brincar de Amar","Barreiras”, "Noite Fria" dentre outras, a artista consolidou-se como um dos nomes mais importantes do ritmo no Brasil.

Em clima de celebração pelos seus 35 anos, Katia Cilene lança um novo DVD, também comemorando as cinco décadas de vida. Neste episódio do programa, a artista revisita a sua carreira.

