Pause: vocalista da Tribo de Jah, Fauzi Beydoun relembra carreira

Pause: vocalista da Tribo de Jah, Fauzi Beydoun relembra carreiraEm Fortaleza para show que celebra 40 anos de estrada na música, o vocalista da banda Tribo de Jah, Fauzi Beydoun fala sobre momentos marcantes da carreira, cena reggae no Brasil e outros temas à mesa
Assista ao programa da sexta-feira, 8 de agosto:
Nesta sexta-feira, 8, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe Fauzi Beydoun, vocalista de uma das bandas de reggae mais emblemáticas do Brasil, a Tribo de Jah, que comemora 40 anos de estrada com show na data da entrevista, na Kingston 85, Praia de Iracema.
Precursora do reggae no Brasil, formada em 1985, em São Luís do Maranhão, pelo vocalista Fauzi Beydoun, a Tribo de Jah acumula grandes feitos ao longa da história. É a única banda nacional a se apresentar no Sunsplash Festival, na Jamaica; a primeira banda de reggae a tocar no Rock In Rio, em 2001.
Além da musicalidade do roots reggae, o grupo tem como característica marcante, a sua formação: três deficientes visuais - Netto Enes (guitarra), Aquiles Rabelo (baixo). A banda conta também com Pedro Beydoun (vocal e guitarra) e Rafael Senegal (teclados).
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
Serviço
- Programa: Pause
- Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
- Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online