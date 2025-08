Pause: facções no Ceará, bastidores de investigação jornalística

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lançado no dia 28 de julho, a obra é uma investigação jornalística que revela as conexões entre o crime organizado e o poder político no Estado do Ceará.

A produção audiviosual aborda o caso de José Braga Barrozo, o Braguinho (PSB), prefeito reeleito de Santa Quitéria (município do Sertão dos Crateús), que teria usado dessa relação com grupos crimonosos para coagir eleitores, candidatos e funcionários da Justiça Eleitoral no pleito de 2024.

Em conversa com o apresentador e jornalista Clovis Holanda, ele vai falar sobre os bastidores e processos que levaram ao filme, além de análises sobre a comunicação no mundo contemporâneo.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.