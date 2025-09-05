Pause: Lúcio Brasileiro revisita trajetória em episódio celebrativo

Pause: Lúcio Brasileiro revisita trajetória em episódio celebrativoÍcone da imprensa cearense, Lúcio Brasileiro celebra 70 anos de jornalismo em entrevista ao programa Pause. Episódios emblemáticos da história que vivenciou e reportou são alguns dos temas à mesa
Assista ao programa Pause da sexta-feira, 5 de setembro:
Nesta sexta-feira, 5 de setembro, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe Lúcio Brasileiro, jornalista de maior tempo com coluna sendo publicada diariamente. São 70 anos retratando os momentos e personagens marcantes da sociedade cearense.
Há décadas como colunista no Grupo de Comunicação O POVO, "Paco", como gosta de se chamar, carrega em sua bagagem profissional histórias e memórias da sociedade fortalezense, contadas com seu jogo de palavras único, impossível de ser copiado.
No episódio celebrativo pelo Jubileu de Platina, Lúcio relembra o início de sua carreira, as sete décadas de jornalismo, os episódios emblemáticos da história que vivenciou e reportou, dentre outros temas.
Leia mais
-
Pause: Halder Gomes e Edmilson Filho são entrevistados nesta sexta, 29
-
Pause: Chambinho do Acordeon revela como foi interpretar Luiz Gonzaga
-
Pause: vocalista da Tribo de Jah, Fauzi Beydoun relembra carreira
-
Pause: facções no Ceará, bastidores de investigação jornalística
-
Pause: sommelière Marbênia Gonçalves é a entrevistada nesta sexta, 25
-
Pause: Manuela e Rosângela Melo, da Meio Tom, falam do mercado da moda
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
Serviço
- Programa: Pause
- Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
- Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online