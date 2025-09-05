Pause: Lúcio Brasileiro revisita trajetória em episódio celebrativo

Ícone da imprensa cearense, Lúcio Brasileiro celebra 70 anos de jornalismo em entrevista ao programa Pause. Episódios emblemáticos da história que vivenciou e reportou são alguns dos temas à mesa

Nesta sexta-feira, 5 de setembro, o programa Pause , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe Lúcio Brasileiro, jornalista de maior tempo com coluna sendo publicada diariamente . São 70 anos retratando os momentos e personagens marcantes da sociedade cearense.

Há décadas como colunista no Grupo de Comunicação O POVO, "Paco", como gosta de se chamar, carrega em sua bagagem profissional histórias e memórias da sociedade fortalezense, contadas com seu jogo de palavras único, impossível de ser copiado.

No episódio celebrativo pelo Jubileu de Platina, Lúcio relembra o início de sua carreira, as sete décadas de jornalismo, os episódios emblemáticos da história que vivenciou e reportou, dentre outros temas.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.

