Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pause: Lúcio Brasileiro revisita trajetória em episódio celebrativo

Pause: Lúcio Brasileiro revisita trajetória em episódio celebrativo

Ícone da imprensa cearense, Lúcio Brasileiro celebra 70 anos de jornalismo em entrevista ao programa Pause. Episódios emblemáticos da história que vivenciou e reportou são alguns dos temas à mesa
Autor George Sousa
Autor
George Sousa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Assista ao programa Pause da sexta-feira, 5 de setembro:

Nesta sexta-feira, 5 de setembro, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe Lúcio Brasileiro, jornalista de maior tempo com coluna sendo publicada diariamente. São 70 anos retratando os momentos e personagens marcantes da sociedade cearense. 

Há décadas como colunista no Grupo de Comunicação O POVO, "Paco", como gosta de se chamar, carrega em sua bagagem profissional histórias e memórias da sociedade fortalezense, contadas com seu jogo de palavras único, impossível de ser copiado.

No episódio celebrativo pelo Jubileu de Platina, Lúcio relembra o início de sua carreira, as sete décadas de jornalismo, os episódios emblemáticos da história que vivenciou e reportou, dentre outros temas.

Leia mais

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.

Serviço

  • Programa: Pause
  • Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
  • Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar