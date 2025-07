Pause: sommelière Marbênia Gonçalves é a entrevistada nesta sexta, 25

Tudo que você precisa saber sobre as cachaças com quem realmente entende do assunto. Sommelière Marbênia Gonçalves explica os critérios técnicos para apreciação e consumo da bebida

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O episódio irá abordar tudo que você precisa saber sobre as cachaças com quem realmente entende do assunto.

A especialista vai explicar os critérios técnicos para a apreciação e consumo de cachaças, os roteiros de turismo cachaceiro em alta no Ceará e no Brasil, os rótulos de destaque, dentre outras curiosidades e dicas. Para quem curte uma "caninha" ou se interessa pelo universo das bebidas, o programa será imperdível.



Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause, o mesacast ao vivo de todas as sextas-feiras, no canal do O POVO no YouTube. Um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



Serviço