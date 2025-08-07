Vereadores mudam nome da Rua das Oiticicas para 'Rua Mastruz com Leite' em homenagem à banda

Localidade que deve receber o nome da banda está no bairro Passaré, em Fortaleza, entre a Avenida Heróis do Acre e a Rua Menor Jerônimo

A proposta foi avaliada pelos parlamentares na última terça-feira, 5, por meio de um projeto apresentado pelo vereador Pedro Matos (Avante), hoje exercendo a função de deputado estadual. A votação do texto foi aprovada em turno único e seguiu para redação final, para ser promulgada na sequência.

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), aprovou a nomeação de uma rua no bairro Passaré , em Fortaleza, para homenagear a banda de forró Mastruz com Leite . A via deve receber o nome da banda.

No projeto, Matos destaca que atualmente a via não possui "denominação oficial" e é popularmente conhecida como Rua das Oiticicas. A rua que deve ser batizada com o nome da banda está localizada entre a Avenida Heróis do Acre e a Rua Menor Jerônimo. Embora haja argumentação de que não há denominação oficial, há placas de identificação instaladas no local.

Segundo o autor, a homenagem se justifica pelo fato da rua abrigar o endereço da produtora da banda há muitos anos. O grupo musical já vendeu mais de 20 milhões de discos em todo Brasil, emplacando sucessos como “Meu vaqueiro, meu peão” e “tatuagem”.

“Enraizada no local, tornou-se símbolo da identidade dos moradores da, hoje, Rua das oiticicas e, inclusive, outros estabelecimentos no local batizam seus nomes em sua homenagem”, diz trecho do projeto.

