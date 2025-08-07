Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vereadores mudam nome da Rua das Oiticicas para 'Rua Mastruz com Leite' em homenagem à banda

Localidade que deve receber o nome da banda está no bairro Passaré, em Fortaleza, entre a Avenida Heróis do Acre e a Rua Menor Jerônimo
Autor Wilnan Custódio
Wilnan Custódio Estágiario
Tipo Notícia

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), aprovou a nomeação de uma rua no bairro Passaré, em Fortaleza, para homenagear a banda de forró Mastruz com Leite. A via deve receber o nome da banda.

A proposta foi avaliada pelos parlamentares na última terça-feira, 5, por meio de um projeto apresentado pelo vereador Pedro Matos (Avante), hoje exercendo a função de deputado estadual. A votação do texto foi aprovada em turno único e seguiu para redação final, para ser promulgada na sequência.

No projeto, Matos destaca que atualmente a via não possui "denominação oficial" e é popularmente conhecida como Rua das Oiticicas. A rua que deve ser batizada com o nome da banda está localizada entre a Avenida Heróis do Acre e a Rua Menor Jerônimo. Embora haja argumentação de que não há denominação oficial, há placas de identificação instaladas no local.

Segundo o autor, a homenagem se justifica pelo fato da rua abrigar o endereço da produtora da banda há muitos anos. O grupo musical já vendeu mais de 20 milhões de discos em todo Brasil, emplacando sucessos como “Meu vaqueiro, meu peão” e “tatuagem”.

“Enraizada no local, tornou-se símbolo da identidade dos moradores da, hoje, Rua das oiticicas e, inclusive, outros estabelecimentos no local batizam seus nomes em sua homenagem”, diz trecho do projeto.

